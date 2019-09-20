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检测阿尔茨海默症只需用一滴血？

2019年09月20日09:34 来源：工人日报

　　“现在出现一种新技术，只要检测一种血液标志物，即只需用一滴血，就可以检测是否患上了阿尔茨海默症”——针对这一传言，医学专家有着如下解释：

　　现代病理学研究已证实β淀粉样蛋白（即Aβ）和tau蛋白的异常沉积，是阿尔茨海默症的经典病理表现，并且在患者出现临床症状之前就已经存在。

　　据最新研究显示，抽血检查Aβ40、Aβ42和tau蛋白，能80%预测脑脊液异常，而脑脊液异常的患者是阿尔茨海默症的高危人群。所以，Aβ40、Aβ42和tau蛋白有作为阿尔茨海默症血液标志物的潜质。

　　但是，能够预测脑脊液异常并不代表就可以早期诊断阿尔茨海默症，而且血液标志物检测也没有在现实临床中使用，依然还是处于人体临床试验的阶段，有待于科学家们展开更多试验来进行验证。

　　医学专家强调说，到目前为止，临床确诊阿尔茨海默症依然是非常复杂的，需要经过多种检查手段进行综合评估和判断。因而，目前所说的通过血液标志物来筛查阿尔茨海默症还为时尚早。（储棕荷）

(责编：许晓华、杨迪)


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