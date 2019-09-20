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北京市财政8.5亿支持养猪场升级改造

2019年09月20日09:10 来源：北京日报

　　受非洲猪瘟疫情等因素影响，今年以来猪肉价格节节攀升，特别是近期价格快速上涨。昨天市财政局表示，为支持生猪产业提升，将加大财政资金投入力度，出台一系列“硬措施”促进本市生猪产业稳产保供。

　　这些措施包括，市财政将加大资金投入力度，计划利用三年时间，安排资金8.5亿元，支持本市生猪规模养殖场升级改造，对新建、改扩建的生猪规模养殖场给予扶持。财政每年还计划投入1.5亿元，建立粪污治理资源化利用长效机制，将粪污处理设备纳入农机购置补贴范围。

　　一系列稳产保供措施还包括，鼓励支持生猪养殖户积极参加政策性农业保险；加强金融服务，对生猪规模养殖场给予贷款贴息支持；充分发挥农业担保功能，积极为生猪规模养殖场提供信贷担保服务；继续对生猪疫病防控采取强制免疫，并对生猪规模养殖场的病死猪采取无害化处理。（记者 孙杰）

(责编：许晓华、杨迪)


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