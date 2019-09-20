上海发布学生屈光不正标准

近日，上海市地方标准DB31/T 171-2019《中小学生屈光不正筛查规范》发布，并将于10月1日起实施。据介绍，该地方标准有助于促进上海儿童青少年屈光不正特别是近视的群体性预防与矫治，减少因屈光不正带来的视力损害。

目前，我国尚无针对中小学生屈光不正筛查的标准，一些年度例行的视力检查政策未落到实处，部分已开展屈光不正筛查的地区所用筛检指标和界值不统一，操作方法和结果反馈不科学、不规范，使儿童青少年视力保护工作实效打了折扣。上海市地方标准DB31/T 171-2019《中小学生屈光不正筛查规范》是由上海市卫生健康委提出并组织实施完成的地方推荐标准。该地方标准规定了中小学生屈光不正筛查的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、筛查方法和转诊建议及筛查后转诊要求，将进一步规范上海儿童青少年近视等屈光不正筛查工作的内容和方法，并可作为学校卫生相关工作质控和监督工作的重要依据。

下一步，上海将开展针对该地方标准的宣传和培训，引入标准实施评估机制，及时对标准进行总结和改进，最终在全市范围内全面推行。同时，上海将继续扩大儿童屈光发育档案覆盖面，力争3年内实现全覆盖，并积极探索依托儿童屈光发育档案和“上海健康云”平台，为全市学生提供更为便捷的视觉健康服务。（特约记者宋琼芳）