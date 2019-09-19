叮当快药创始人杨文龙：科技赋能大健康

9月18日，“2019DEMO CHINA创新中国总决赛暨秋季峰会”在杭州·未来科技城隆重揭幕，本次大会以“硬核行动”为主题，邀请到红杉资本、IDG资本、华创资本、真格基金等投资机构莅临现场，旨在寻找加速中国科技前行的硬核力量。

叮当健康集团创始人兼董事长杨文龙先生，作为医药新零售领域独角兽企业代表，特别受邀出席，并作为演讲嘉宾以“科技赋能大健康”为主题进行精彩演讲。

图：叮当健康集团创始人兼董事长杨文龙作主题演讲

杨文龙认为，科技时代是创业者最好的时代，人工智能、5G、生命医药、大数据等技术给市场、企业带来巨大机会。作为医药新零售企业的代表，叮当快药享受到科技发展带来的巨大红利。

杨文龙还向创业者分享了他二次创业，创立叮当快药时“从心出发”的“四心”秘诀，即创新的初心、把服务做到极致的决心、来自实力的“信心”以及对事业、用户、投资人的用心。本次大会的颁奖晚宴上，主办方正式发布了“2019医疗大健康创新企业50强”榜单，叮当快药荣誉上榜。

事实上，叮当快药成功上榜并不让人意外。据了解，叮当快药首创“网订店送、网订店取”线上线下一体化运营的医药新零售模式，不仅解决了用户“急、懒、夜、专、私”等痛点，同时利用诸如电子围栏技术、自动拣货系统等一系列科技手段，极大的提升了药店的人效、坪效，一举解决“门店租金高、人员成本高、经营压力大”等药房常见问题。

资料显示，叮当快药自主研发的83项技术系统，实现“大中台、小前台”的技术架构，构建了叮当快药智能选址、智慧药房、智能调度、智慧运营的四大技术优势。不止如此，由于每个人的健康状况不同，体征数据千差万别，所需要的健康管理也各有不同，叮当快药为每一位用户都建立起多达86个数据标签，包括用户的健康标签、购买标签、浏览标签等，实现千人千面的个性化健康管理。

2019年6月，叮当快药宣布着手打造“医+药+保+养”健康新生态，围绕“用户用药、慢病复诊、未病养护、家庭健康”提供完善的健康管理服务。

针对用药用户，叮当快药依托优势药品供应链、线上销售平台、线下智慧药房以及自建的配送团队，提供7*24小时、核心区域28分钟送达的药品即时配送服务。面向常见病及慢病用户，叮当快药则依靠互联网医院自有全职医生团队提供全天候免费在线问诊服务。对于未病用户，叮当快药建立起健康研究院，依托大数据技术，向用户提供精准匹配的专业健康知识，帮助用户建立起健康养护理念、做好日常健康养护。“家庭健康”服务则联合泰康等保险公司，为家庭用户提供大病、 重疾保障等保险服务，满足家庭健康保障需求。

据悉,正是基于科技创新、模式的创新的不断追求，过去四年时间里，叮当快药保持迅猛的发展势头，杨文龙和他带领的叮当快药频频获得来自用户、市场、资本以及媒体的认可。

2019年3月，叮当快药宣布完成6亿元人民币的新一轮融资，该轮融资由招银国际资本、中金资本旗下中金智德平台管理的基金、国药中金、软银中国资本共同投资。这是软银中国资本继2018年对叮当快药完成数亿元投资后的又一次加持。

2019年5月，胡润研究院发布的《2019一季度胡润中国潜力独角兽》中，叮当快药被评为高成长性潜力独角兽。同月的腾讯全球数字生态大会上，杨文龙入围“创业人物腾飞榜”。2019年7月，叮当快药荣登36氪发布的“新商业引领者100榜”。2019年8月份，在一年一度的医药行业盛典西普会上，杨文龙被评为健康产业“证道者”。

杨文龙表示，“叮当快药将围绕‘健康’这一主题，积极研发、引进新技术，持续进行无人拣货系统、无人配送技术、家庭智能终端机器人以及移动健康诊所的研发和推广，推动技术成果转化和产业升级、赋能行业、服务用户。用科技改变生活，让百姓健康触手可及”。