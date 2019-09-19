河北省心健康“百家万人”全国科普日活动在石家庄举办

9月16日，由河北省科学技术协会联合省委宣传部、省教育厅、省科技厅、省农业农村厅、省卫生健康委共同发起，河北省医学会主办，河北省医学会心血管病学分会承办，河北省健康学会心血管病管理分会协办的河北心健康“百家万人”科普系列活动在省会石家庄世纪公园中心广场举办。本次活动依托人民网·人民健康发起的“心健康公益行动计划”项目，以“心健康 新活力“为活动主题，旨在普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，提升群众健康素养水平和健康生活理念。

全省21家县级医院、41家社区、乡镇卫生院同步开展本次活动。科普日当天，石家庄主会场与张家口市第一医院、承德丰宁县人民医院、唐山市滦州市人民医院，石家庄谈固社区服务中心等4个分会场现场远程直播。

心健康“百家万人”科普活动石家庄站主会场

活动由河北省医学会心血管病学分会候任主委李拥军教授主持，河北省医学会副秘书长桑文淑、河北省医学会心血管病学分会主任委员齐晓勇教授、石家庄市120急救中心培训科马瑞凤科长出席活动。

河北省医学会桑文淑副秘书长讲话：党的十九大提出要实施健康中国战略，把健康理念从以治病为中心转变为以人民健康为中心，这充分体现了党和国家对于普及大众健康知识、提升全民健康水平的紧迫感。医学科普传播是提升全民健康意识的重要途径，是提高全民健康素养的关键环节。本次科普活动包括专家下基层活动、基层义诊活动、专家志愿团健康扶贫活动以及心健康百家万人科普大讲堂。活动形式丰富多彩，省市县乡四级联动，资源下沉服务基层，是送知识、送技术惠及上万人科学普及活动。

河北医学会心血管病学分会齐晓勇教授致辞并以“高血压的预防和治疗”为题进行科普讲座，在讲座中他提到：目前河北省心血管疾病的发病人数还在逐年攀升，心血管健康水平在全国各省市中仅排名第十八位，形势不容乐观。本次健康科普活动是希望通过各级医疗工作者的共同努力，将最基础的心血管病医学常识普及给基层群众，最终达到降低心血管疾病发病率的目的。

在同步进行的四个分会场，张家口市第一医院李森林教授、承德医学院附属医院丁振江教授、唐山市滦州市人民医院张力院长，石家庄谈固社区服务中心李贵琴主任等分别致辞，进一步展示和讲述了基层扶贫活动的开展情况，并表示，在河北省医学会心血管病学分会的带动下，将进一步加强基层医生与省级专家的交流，通过进行技术培训、举办技术竞赛等形式提高诊治能力和水平，积极推动各地心血管疾病防治各项工作落地。

在科普大讲堂环节，河北医科大学第二医院李拥军教授进行了“冠心病患者如何改善生活方式”科普讲座。石家庄市120急救中心培训科马瑞凤科长讲话并进行了心肺复苏术培训，到场群众共同演示心肺复苏术。

心肺复苏技术培训现场

随后，齐晓勇教授、李拥军教授及来自河北省人民医院齐惠军主任、石家庄市第二医院贾志国主任、廊坊市永清县医院张彬主任、各级医院十余名医生进行现场义诊，义诊群众200余人，发放宣传册400余份。