原标题：事关3亿多高血压糖尿病患者，李克强总理开会定了这些事

近日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策，减轻3亿多患者负担。

有关部门负责人会上汇报，目前全国高血压、糖尿病患者约4亿人，均已纳入基本医保保障范围，其中3亿多为城乡居民医保参保人群。

“这不仅有利于保障人民群众生命健康，也有利于提高我国劳动力质量水平，关乎中华民族的未来，必须高度重视。” 李克强总理说。

李克强总理在2019年《政府工作报告》中提出，要做好常见慢性病防治，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。

此次常务会议决定，对参加城乡居民基本医保的3亿多高血压、糖尿病患者，将其在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上。

“我到地方调研时看望贫困户，打开他们的药盒时发现，高血压、糖尿病等慢性病占比很大，花钱比较多。有的患者家庭甚至因此返贫。” 李克强总理说，“各相关部门和机构必须采取措施，降低此类药品价格，减轻患者负担。”

李克强表示，强化高血压、糖尿病预防工作，早发现、早治疗，可以有效减少此类患者的大病发病率，同时也有利于医保基金可持续。

会议还要求，有条件的地方可不设起付线，封顶线由各地自行设定。对已纳入门诊慢特病保障范围的患者，继续执行现有政策，确保待遇水平不降低。推动国产降压、降糖药降价提质。加快推进集中招标采购，扩大采购范围，降低购药成本，推行长处方制度，多措并举减轻患者负担。

(责编：李轶群、杨迪)