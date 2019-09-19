1型糖尿病患者，人生该被公平以待

“糖尿病只是病，不是罪。”从正视到理解，从释放善意到改变制度，社会也不妨让“糖友”们看到更多希望。

当隐瞒实情才能获得公正待遇时，该不该撒谎——这是一个经典的伦理学之问。在现实中，这个问题也时常困扰很多人。

近日，中国青年报刊发报道，聚焦1型糖尿病的“糖友”，他们多青少年时期发病，需要终身注射胰岛素。但囿于入学、公务员体检等硬指标，为了正常学习和工作，他们中很多人只能选择隐瞒病情。有着15年糖龄的陈凡就“隐身”参加了高考，研究生毕业后考取了公务员，他说，“如果不隐瞒，我可能根本没有现在”。

统计数据显示，我国有1.14亿糖尿病患者。一般情况下，糖尿病分1型和2型，我们常见的是2型。2型糖尿病往往是在中年以后发病，这时一个人的工作和生活都已经大致成型，很多单位虽然设有入职门槛，却无跟踪淘汰制度。所以，2型糖尿病对一个人的命运影响似乎不大。

但1型糖尿病则不同，这个病又被称为青少年糖尿病，没有明确的病因，有人与生俱来。大多数是在35岁以前发病，六七岁、十几岁的都有，他们的身体几乎不能产生胰岛素，所以，他们要想存活就必须终身依赖胰岛素。

将他们归于正常人，不符合逻辑。可在胰岛素可以轻易获取的今天，将他们归为“另类”显然也不合理——只要他们胰岛素使用得当，他们的身体与普通人无异。说他们可以从事一切工作可能绝对，但大众化的工作，没有问题。

客观说，遭遇病患的人，其身体机能大多会有所下降。所以，一些职业对一些疾病患者设立门槛，本无可非议。比如入伍对视力有要求，一些强体力劳动需要对心脏病人和高血压患者进行必要的拦截。

但随着社会的不断发展，人类摆脱疾病的方法越来越多，即便是罹患渐冻症的霍金也可以凭借现代技术，著书立论，成就斐然。给不幸患病者提供学习和工作机会，为他们打造适当的平台，也应是社会不断进步的应有选项。

曾经很长时间，乙肝等也是很多单位“卡人”的指标，这些年随着人们对乙肝患者的保护呼声增强，很多单位取消了这个体检项目。更何况，1型糖尿病并非不良习惯导致，没有传染性，更不具有公共危害性，只是自身运气欠佳。相比于乙肝，对1型糖尿病患者的拦截就更显得理由不足。

今年开学，扬州大学广陵学院上了“头条”，原因是为患糖尿病新生准备医用冰箱存放胰岛素。对于很多1型糖尿病患者而言，来自社会的公正对待和关爱，是他们坚持治疗、积极生活的强大动力。

“糖尿病只是病，不是罪”，遭遇疾病是世间不幸。从正视到理解，从释放善意到改变制度，希望社会可以让“糖友”们看到更多希望。本质上，关注“糖友”们的境遇，也是关注我们自身的命运。