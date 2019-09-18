关注“心”信号，防范心力衰竭

我们的心脏是一个血泵，全天24小时不停歇地跳动，是维系整个身体健康运转的动力中心，一旦功能受损，心脏就无法带动足量的血液在身体内流动，心力衰竭就是心脏泵血量不足所导致的一种常见的心脏疾病。面对这类突发性、破坏性极高的病症如果不及时进行干预治疗，极有可能会有生命危险。目前我国心力衰竭患病率随年龄增加显著上升，高血压、冠心病成为心力衰竭患者的主要病因，了解心衰相关知识，尽早进行疾病预防可以有效控制心衰所带来的危害。

2019年9月20日 周五15：00-16：00，首都医科大学附属北京胸科医院心脏中心主任、心内科主任张健将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于心脏衰竭和心脏疾病预防的问题，千万不要错过！

专家简介

张健，首都医科大学附属北京胸科医院心脏中心主任、心内科主任，主任医师，心血管博士后，教授，博士生导师。

国家科技部项目评审专家、首都医科大学心脏病学系委员、全国TAVI联盟委员、中国老年保健协会心血管病分会委员、中华老年急诊医学会心血管科技创新与转化委员会主任委员、北京军区心血管委员会委员、解放军及北京军区科委会委员、中国心脏重症委员会金盾分会委员、《中国心血管医师》通讯编委、《中华老年多器官疾病杂志》特邀审稿人。

擅长：擅长急诊、重症、心衰及心血管介入治疗。

出诊时间：周一全天，周三下午，周五上午

我国心血管疾病患病率持续上升

《中国心血管病报告 2018》指出，2000年中国35~74岁人群慢性心力衰竭患病率为0.9%（男性0.7%，女性1.0%）；北方（1.4%）高于南方（0.5%），城市（1.1%）高于农村（0.8%）。推算心血管病现患人数2.9亿，心力衰竭患病人数450万，同时患病人数还在持续增加。高血压、冠心病是引发心力衰竭患者的主要病因，感染是心力衰竭发作最常见的诱因。

心力衰竭对身体的危害

心力衰竭最常见的危害是引发呼吸道感染，由于心力衰竭时肺部瘀血，易继发支气管炎和肺炎。慢性心力衰竭的出现，则会导致肝脏淤血、长期的缺氧状态，会诱发肝细胞萎缩、肝结缔组织增生，进而出现肝硬化、脾大及大量腹水，腹水压力会进一步恶化心肺功能。此外，慢性心衰病人因为长期卧床，极易形成下次静脉血栓，并进而加重心衰，甚至导致猝死。

如何预防心力衰竭？

心力衰竭的预防分为两类，其中一级预防需要严格控制原发病的情况，避开危险因素，要控制高血压、冠心病、糖尿病等。二级预防是要防范心衰再次发作或者导致猝死，需要规范使用药物进行治疗，控制血压，减慢心率。

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