社交媒体带来的压力让使用者更容易上瘾

有研究显示，社交媒体会给使用者带来压力。这种压力会增加用户对社交媒体上瘾的可能性，这是因为他们往往会通过使用社交媒体的其他功能来解压。

使用社交媒体给用户带来的压力主要是指面对过量信息、受到周围朋友的“遵从压力”，以及感到个人生活被侵犯等。近日，英国兰卡斯特大学和德国班贝格大学等机构的研究人员在国际期刊《信息系统杂志》上发表研究报告说，在面对这种压力时，人们通常不是选择停止或减少社交媒体的使用，而是会从社交媒体上的一个功能转移到另外一个功能。

这一国际团队对444人进行了调查，结果发现，当感受到社交媒体引起的压力时，用户会在聊天、浏览信息、更新动态等活动之间不停切换，不仅延长了社交媒体的使用时间，也增加了对社交媒体的依赖性。另外，用户使用社交媒体的习惯越强，他们就越有可能将其视为一种转移压力的消遣方式。

参与这项研究的班贝格大学助理教授克里斯蒂安·迈尔解释，“用户将自己嵌入到社交网络环境中，而不是从中摆脱出来，进而形成一种成瘾状态。”