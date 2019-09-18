热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

眼睛干，喝杞菊黄精茶

2019年09月18日09:25 来源：人民网-生命时报

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

中老年人泪液分泌功能减退，或每天看电脑、手机，缺乏户外活动，导致眼睛干涩、视物模糊的患者越来越多。很多人常备滴眼药，但治标不治本，使用过度反而加重症状。中医认为，“肝开窍于目”，肝好眼睛就好，肝火旺盛则易出现目赤肿痛、视物昏暗、头晕脑涨等症状。推荐一款杞菊黄精茶，可帮助缓解干眼症。

具体为：取枸杞250克、菊花250克、黄精100克，共研细末，装瓶备用；每次取药末10克，用开水泡茶喝，可反复加水，间断喝一天。方中，枸杞味甘性平，能补肝益肾，中医常用它来治疗肝肾阴亏导致的头晕、健忘、目眩、目昏等病症。《本草纲目》中说，枸杞“久服坚筋骨，轻身不老，耐寒暑”。现代研究也认为，枸杞对人体的免疫有调节作用，还能促进造血功能，抗衰老、保肝、降三高。菊花味甘性寒，具有散风热、平肝明目的功效。它含有丰富的维生素A，帮助维护眼睛健康，特别对肝火旺、用眼过度导致的眼干涩有较好的疗效。黄精味甘性平，入脾、肺二经，具有补脾润肺、养阴生津、强壮筋骨等功效，单用即可补肝明目，享有“血气双补之王”的美称。三者配合，既补又清，标本兼顾，对眼睛有保护作用。

预防肝火过旺导致的眼睛疲劳干涩，除了多休息双眼，还应多饮水、少饮酒，多吃清淡、少吃辛辣，保证睡眠时间和质量。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn