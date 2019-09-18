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瓜仁桂陈粉延缓老年斑

蒲昭和

2019年09月18日09:23 来源：人民网-生命时报

当老人血管老化或硬化，皮肤常容易出现老年斑。中医认为，老年斑形成与肺气虚衰、痰瘀积滞等有关。

推荐一个祛痰消瘀、增白化斑的方子：西瓜仁（西瓜子去壳）250克、桂花200克、陈皮100克，晒干（烘干）后共研细末，用密闭容器贮存。服用时，每次取药粉10克，饭后用米汤或温开水调服，1日3次，15天为1疗程，连服3个疗程。

方中，西瓜仁性凉，具有清肺化痰、健胃、通便功效。桂花味辛性温，能行气化痰、止血散瘀，治疗食欲不振、痰饮咳喘、口臭均有一定疗效。陈皮味辛性温，主要有理气化痰、健胃除湿之功效。研究表明，陈皮所含的挥发油、维生素C等，在体内可起抗氧化、增加冠状动脉血流量的作用。米汤俗称“米油”，富含烟酸、维生素B1、B2等，有益气养阴、实毛窍、令人肥白的效果。诸味合用，能起到健脾益肺、化痰祛瘀作用，常服对防治或延缓老年斑有一定作用。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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