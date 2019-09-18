在飞快发展的时代，快餐盛行。近期，一项发表在《欧洲心脏杂志》上的研究提出：每增加一个快餐店，每年每10万人就有4人心脏病发作。该项研究工作人员记录了每个澳大利亚地方政府区域内的快餐店门店总数，并比较分析快餐店密度与心脏病发病率之间的关系得出上述结论。而且不论农村还是城市、年龄大小、是否肥胖以及是否有高血脂、高血压、糖尿病等，结果都一致。同样，去年一项来自荷兰的研究提示：家门口快餐店越多的人，患心脏病的可能性越大。研究人员发现，家附近500米内有2家快餐店的人，发生冠心病的风险大约增加13%；家附近1000米内至少有5家快餐店的人，患冠心病的风险大约增加17%。

大连市中心医院营养科主任王兴国表示，上述研究针对的是“洋快餐”，我国消费量并没国外那么大，并且我国快餐品种更丰富，营养情况差别也非常大。因此，这个数据并不一定符合我国情况，但也给了我们一些警示——快餐给我们提供便利的同时，其健康隐患不容忽视。

王兴国告诉《生命时报》记者，快餐很难做得健康，主要有两点原因。第一，餐饮口味要迎合消费者。快餐店要想经营下去，首先就要考虑消费者的喜好，这就使得快餐注定会出现以下问题：1.口味重。健康餐食更注重食物的本味，味道相对较淡。但快餐店要迎合大众口味，将餐食做得“有滋有味”，因此烹饪中往往添加大量食盐、味精、鸡精、各种酱料等，增加食物味道。2.油太多。在快餐中经常出现的蔬菜，如茄子、土豆等，过油后口感更好。为让餐食闻起来更香，看起来更油亮、诱人，商家往往使用大量油脂烹调。3.精致谷物多。快餐多以白米饭、面食等精致谷物为主，较少采用口感相对粗糙的粗粮作为主食。一方面是因为粗粮的接受度相对较低；另一方面，快餐店为保证快速出餐，一般都是提前做好后再加热，而粗粮冷了之后容易变硬，影响口感。

第二，控制经营成本。食材种类越多，蔬菜比例越大，采购、储藏成本也就越高。绿叶菜不耐储存，容易变黄腐烂，反复加热还会变色，口感下降，因此快餐制作很少选用，而更多选用菜梗、瓜果类、罐头等。一些快餐店采用“中央厨房”运作模式，即采用已经加工好的各种“料包”，简单加热或加工后，便组合成一份餐食。因此，快餐店本身无法自主调整餐食中调料的多少。

所以说，快餐很难做得健康，多吃无益。但如果不得不吃快餐，王兴国建议，可尝试做到“三个一点”。一是口味淡一点。选择少油、少盐的餐品，避免过分香、咸、辣的菜肴。食物各有其味，保持其原味的营养更好。二是素菜多一点。根据膳食平衡原则，蔬菜、豆类制品要占总菜量的一半以上。三是品种杂一点。尽量选择食材品种更丰富的餐食，保证均衡营养。▲