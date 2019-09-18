眼部扫描可预测2型糖尿病

新华社伦敦9月16日电 （记者张家伟）英国埃克塞特大学16日发布的一项初步研究显示，测量眼球晶状体相关物质水平的变化，可预测一个人未来患上2型糖尿病的可能性。不过，相关技术还需要更深入的临床研究来验证。

此前有研究显示，2型糖尿病从发病到确诊可能会有最长达10年的延迟，因此尽早发现和及时干预很有必要，有助于避免糖尿病并发症的发生。

埃克塞特大学研究人员设计的新方法主要是利用一种新开发的生物显微镜，通过光线的反射来测量眼球晶状体中的自体荧光水平，从而衡量出眼部晚期糖基化终末产物的水平。晚期糖基化终末产物水平的上升会助推多种疾病发生，其中包括糖尿病的并发症。

在这项试验中，团队让20名2型糖尿病患者、20名糖尿病前期患者以及20名年龄相近的健康人士接受包括上述晶状体自体荧光水平测量在内的一系列检查。结果显示，2型糖尿病患者眼部的晚期糖基化终末产物水平显著升高，而糖尿病前期患者眼部的晚期糖基化终末产物水平出现一定程度升高。团队因此认为，测量眼球晶状体晚期糖基化终末产物水平的变化，能够用于评估出哪些人未来会患上糖尿病。

领衔这项研究的埃克塞特大学学者米特拉·塔瓦库利说，尽管这是一项初步研究，但是这个新的工具有可能用于及早检测和诊断糖尿病并更好地评估治疗效果，不过还需要更大规模和更长期的临床试验来进行验证。