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孕妇胎盘中发现黑碳颗粒

2019年09月18日07:48 来源：科技日报

　　英国《自然·通讯》杂志17日发表了一项公共科学最新研究：比利时科学家团队通过高分辨率成像技术发现，孕期暴露于空气污染的女性中，其胎盘靠胎儿一侧可发现黑碳颗粒。不过，还需要进一步研究来明确这些颗粒是否能够抵达胎儿。

　　黑碳颗粒主要来自化石燃料的燃烧，每天都会被释放进空气中。已知这类颗粒对妊娠结局具有有害影响，例如，它们与早产或低出生体重相关。为了改善污染地区的孕期护理，必须弄清楚这些颗粒如何影响妊娠——直接作用于胎儿还是通过母体间接作用。

　　比利时哈塞尔特大学研究人员蒂姆·那若特及其同事，在覆盖28名女性的观察性研究中提供证据表明，黑碳颗粒可以在妊娠期间抵达胎盘的胎儿侧。他们利用高分辨率成像技术，从5例早产和23例足月生产的胎盘中检测到了黑碳颗粒。

　　研究团队发现，10位女性在孕期暴露于居住环境中的高水平黑碳颗粒（2.42微克/立方米）之下，另有10位暴露于低水平黑碳颗粒之下（0.63微克/立方米），并且在前者的胎盘中发现的黑碳颗粒水平也更高。

　　与孕期空气污染暴露相关的负面影响，是否可能源自黑碳颗粒在胎盘组织中的累积，要阐明这个问题，还需要进一步研究。

　　与此同时，研究人员还阐述了由空气污染引起的胎盘中的分子变化，包括表观遗传变化，最后这一相关综述文章发表在《临床表观遗传学》杂志上。（记者张梦然）

(责编：许晓华、杨迪)


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