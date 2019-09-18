这种“隐疾”，久坐的你中招了吗？

35岁的程序员小李近日特别苦恼，不是因为996，而是因为一个更难堪的原因——肛门处瘙痒难耐，坐久了难受，站着也不舒服，可是由于工作忙，小李一直没时间去看病，结果有一天排便后出现大量滴血……痔疮终究还是找上他。

多数人被痔疮困扰过

广州医科大学附属第二医院消化内科杨辉教授介绍，痔疮是一种肛门部位的常见疾病，其发病与诸多因素有关，比如排便习惯、嗜辣饮酒以及职业性质，久坐办公室者，妊娠妇女、重体力劳动者都是痔疮的高发人群。另外如果有感染性疾病，如痢疾、肠道感染、肛周炎症、肛瘘等均可使痔静脉因扩张形成痔疮。如果长期营养不良、体质虚弱，会导致肛门括约肌松弛无力；长期咳嗽、前列腺肥大、腹内或盆腔肿瘤，均易使痔静脉受压而淤血扩张。

分级采用不同的治疗方法

杨辉介绍，痔疮按发生部位的不同分为内痔、外痔、混合痔。内痔分为4度：Ⅰ度，排便时出血，便后出血可自行停止，无痔核脱出；Ⅱ度，常有便血；排便时脱出肛门，排便后自动还纳；Ⅲ度，痔脱出后需用手辅助还纳；Ⅳ度，痔核脱出后不能还纳，或还纳后又脱出。

他介绍，对于Ⅲ度以下的内痔，可以采用透明帽辅助内镜下痔疮硬化治疗术（简称CAES），全程在内镜下完成，其优势在于内镜直视下手术视野清晰，能确保精准注射硬化剂，较大程度避免异位注射所致的医源性损伤。

除此之外，还可以同期进行结肠镜检查，可见病变的活检及可能的同期内镜下肠道息肉切除术，痔疮治疗只是其核心治疗目标之一，如果有准备的组织，可在肠镜检查基础上开展CAES及相关肠镜下诊疗，患者的医疗花费将会大幅节省。

如何预防痔疮？

杨辉建议，日常生活中注意以下几点：注意饮食调节，忌烟、酒、辛辣之品，多食蔬菜、水果。保持大便通畅，养成定时排便的习惯，不强忍排便意识。大便不能一心二用，不要看书、玩手机。忌久蹲、久坐、久站，加强体育锻炼，促进肠道蠕动和血液循环。进行提肛练习，可以有效改善局部血液循环，避免静脉曲张。（余燕红、许咏怡）