参芪双竹菇鸭汤缓解口鼻咽燥

中秋已过，广州的秋意渐浓，不少人开始出现口鼻咽燥、干咳少痰等不适。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐一款参芪双竹菇鸭汤，可润肺化痰、养阴润燥。

材料：北沙参30克，五指毛桃50克，玉竹30克，竹荪8根，香菇6只，广陈皮15克，老白鸭1只（约1250克）。

做法：先将老鸭宰杀，去除羽毛及内脏，洗净，斩大块，放进加有陈皮（或柑、橘、柚叶）的沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；竹荪用淡盐水浸泡，去除头盖伞状部分，清洗干净，切段；香菇用清水泡发后，去除硬梗，洗净，对半切开 。然后，连同洗净的其他食材一齐置于砂锅内，加入清水3000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬2小时，精盐调味，即可。

功效：此汤甘平滋润，有良好的健脾补肺、益胃生津、润肺化痰、养阴润燥等作用，适宜于仲秋时节一般人服食以御秋燥。（文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）