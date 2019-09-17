药师出手，疫苗接种率高了

本报驻美国特约记者 张东秀

疫苗一词源于拉丁语“vaccinus”，1796年，“免疫学之父”爱德华·詹纳研究证实，给人们注射牛痘疫苗可以避免感染天花，这一发现开启了疫苗时代。在美国，为了避免因疫苗产生的不良反应事件，药师除提供药事服务外，在免疫接种及疫苗管理中也发挥着重要作用。

美国对于药师参与疫苗管理，并不是最初就允许的。19世纪末，药师的主要作用是对公众和医生开展疫苗教育。进入20世纪80年代，美国部分州开始探索，让药师在医生的授权下，到药房为患者接种疫苗。1993年11月，为了确保疫苗接种率，美国卫生与人类服务部秘书长唐娜·沙拉拉发表讲话，要求明确药师在国家儿童疫苗计划中的作用。随后，药师协会提出，药师可在疫苗教育和动员、疫苗分发、疫苗接种与管理、疫苗登记和跟踪系统等领域发挥作用。1996年起，逐渐增加对药师疫苗接种与管理的培训，并向合格者颁发证书。2003年，美国医院药剂师学会制定了《药师在免疫接种中作用指南》，公共卫生署正式立法允许药师参与疫苗管理。此后，参与免疫接种和管理的药师逐年增多。调查显示，2004年，美国仅有15%的药师参与免疫接种及管理，2016年已上升至70%。

在美国，疫苗与所有药品一样，受到美国食品和药品管理局的严格监管。药师需要参与到疫苗管理的各个环节，包括采购、储存、处方审查与调剂、接种者动员与咨询、疫苗接种、疫苗不良事件报告和公众健康教育等。由于疫苗有效期较短，药师必须在疫情爆发前根据所在地区人口数量核算疫苗用量，既要保证够用，又要在有效期内。如果出现疫苗短缺现象，药师会根据专业知识选择替代品种，安排高危人群优先接种，待疫苗恢复供应后安排补种。另外，疫苗从生产到运输及使用都必须冷藏处理，药师会对全程进行监督，并且为之负责。一旦出现疫苗冷藏失效、接种错误、不良反应，药师都必须及时上报，并采取应对措施。美国疫苗不良事件报告系统数据显示，疫苗相关不良事件约占所有药物不良事件的5.4%。其中，有约12.9%的疫苗不良事件由药师报告，很大程度上降低了医疗事故。

如今，药师已经成为美国预防免疫工作中不可缺少的力量。对患者而言，药师参与疫苗管理极大地增强了患者的接种意愿。许多公众认同疾病预防，但并不了解自己需要接种哪种疫苗。药师可以帮助他们发现自身需求，增强接种意愿。