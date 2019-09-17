美国密歇根大学和北达科他州立大学的联合团队发现，对于老年人来说，保持高水平握力是维持良好记忆力的关键。

研究人员从美国“健康与退休调查”中选取了1.4万名50岁以上的参试者，对他们展开8年追踪调查。利用手持式测力计，研究人员监测了参试者的握力变化情况，并用简易精神状态检查表（英文简称为MMSE，是一种广泛使用于老年人群的测试，内容包含方向、注意力、记忆力、语言和视觉空间技能等）测量他们的认知功能。分析结果显示，握力每降低5公斤，出现严重认知功能障碍的几率就会升高10%~18%。研究结论发表在《阿尔茨海默病杂志》上。

该研究作者、密歇根大学护理学院的助理教授希拉·罗宾逊·莱恩认为，该研究结论的原理在于，握力降低与神经退化存在关联。医务工作者应在常规体检中关注老年人的握力变化情况，并将其作为考量认知功能强弱的一种简单方法。该研究提示，在日常生活中，老年人可以有意识地做一些握力练习：反复进行徒手攥拳再伸开五指的动作；将握力器或有弹性、方便抓握的小球握到最紧，再慢慢张开。

（卢一飞）