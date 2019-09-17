猪肉价格上涨对物价有何影响？

□ 猪肉价格上涨，只对生猪产业上下游以及其他肉类等关联产品产生影响，对整体物价影响较有限。

□ 粮价是百价之基，在粮食价格平稳的情况下，食品价格不具备大幅上涨的基础。

近日，网络上有观点认为，“猪价上涨会带动其他食品价格上涨，从而带动整体物价大幅上涨”。应当说，这个判断并不科学。应客观认识猪肉价格在整体物价中的地位和其可能产生的联动效应。

当前猪肉价格面临的问题主要是猪肉产能不足，其原因与通货膨胀无关，也不会引发通货膨胀。猪肉价格上涨，只对生猪产业上下游以及其他肉类等关联产品产生影响，对整体物价影响较有限。当前，我国农产品供给充足、消费品生产能力不断提升、服务供给更加丰富多元、货币政策保持稳健，这都为物价平稳运行提供了坚实基础。

据国家统计局数据，今年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.8%，其中，猪肉价格同比上涨27%；8月份，CPI同比上涨仍为2.8%，其中，猪肉价格同比上涨46.7%。可见，8月份猪肉价格虽上涨较快，但其他商品价格并未同步上涨。从原因分析，猪肉价格上涨主要受生猪供给偏紧影响，追溯起来是因为非洲猪瘟疫情和一些地方盲目限养禁养带来的产能下滑。

保持物价特别是重要民生商品价格基本稳定，事关人民群众的基本生活。面对猪肉价格上涨，国家保供稳价政策在持续加力。从择机投放冻肉储备到启动价格补贴机制，从纠正不当限养禁养措施到猪场用地应保尽保，从财政专项支持到金融保险护航，各地各部门都在采取措施。随着措施逐渐见效，未来猪肉价格是有平稳基础的。值得注意的是，商务部9月10日的数据显示，猪肉批发价格涨幅比前一周（9月2日至8日）已有所回落。

应当看到，尽管猪肉在肉类总消费中占比为62.7%，但放到整个食品消费中仅占一部分。如今，食物来源极为丰富。以初级农产品而言，就包括了粮食、蔬菜、水果、植物油、牛羊肉、禽肉、水产、鸡蛋、牛奶等。农业农村部有关负责人此前表示，我国夏粮产量、质量双丰收，秋粮面积稳、长势好；棉油糖等大宗农产品生产形势好、库存足、价格稳；蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品供给充裕；主要经济作物和园艺作物生产也保持稳定。如此看来，主要农产品中，除猪肉外均没有大幅上涨的基础。

之所以说食品价格稳定，是因为“压舱石”粮食价格保持稳定。粮价是百价之基，处于牵一发而动全身的基础性地位。今年我国夏粮、早稻已丰收到手，秋粮生产形势很好。稻谷、小麦、玉米库存较为充足，南美大豆丰产、国产大豆面积增加、大豆供给有保障。总体看，全年粮食丰收有基础、有条件、有希望。粮食价格7月份同比只上涨了0.6%。在粮食价格平稳的情况下，食品价格不具备大幅上涨的基础。

近期水果、鲜菜价格回落明显，鸡蛋市场供应增加，有望拉动食品类价格涨幅回落。进入8月份后，蔬菜供应增加，预计下半年价格将在常年水平波动，第三季度菜价或低于去年同期。随着气温开始转凉，蛋鸡“歇伏期”结束，产能恢复，鸡蛋市场供应增加，随着鸡舍防暑降温的水电成本降低，预计后期养殖成本将不同程度下降。从水果价格看，8月份至10月份，是南北方各类水果集中收获的时期，水果陆续大量上市，市场供给十分充足。

正如国家发展改革委新闻发言人孟玮分析，从今后一段时间来看，我国物价不具备全面大幅上涨的基础。从供给来看，我国工农业产品和服务供给总体是充裕的。从需求来看，居民消费稳定增长，价格总水平保持基本稳定具备坚实基础。尽管非洲猪瘟疫情对当前生猪生产造成了一定冲击，但其他肉禽等替代品生产增长较快，肉蛋奶等供应比较充裕，居民基本饮食消费不会受到大的影响。