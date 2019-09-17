未来领多少养老金能看了

记者从人力资源和社会保障部获悉，经过一个月试运行，国家社会保险公共服务平台已于9月15日正式上线。

人社部有关负责人介绍，国家社会保险公共服务平台是全国统一的社会保险公共服务的总门户，重点为参保人和参保单位提供全国性、跨地区的社会保险公共服务，首期开通8类18项全国性统一服务。

其中，“社保查询”按“多地参保、集中展现”的形式，可查询参保人社会保险缴费、待遇等年度个人权益信息；通过“待遇资格认证”服务，用户可以“刷脸”完成社会保险待遇资格认证，也可以通过选择“代人认证”服务，帮家人进行待遇资格认证；“养老金测算”服务，可以根据用户目前养老保险缴费情况，估算出未来能领到的养老金；“异地就医”可随时查询跨省异地就医费用和备案信息，使参保人对异地就医服务做到“心中有数”；“我的社保卡”可以查询参保人的社保卡和电子社保卡的应用状态，获知周边服务网点和服务渠道。

人社部有关负责人表示，用户可访问国家社会保险公共服务平台（si.12333.gov.cn）或下载“掌上12333”手机APP，通过用户注册登录后体验相关服务。已申领电子社保卡的人员，可打开电子社保卡“扫一扫”功能，快速扫码登录，并可以直接在电子社保卡页面查询办理相关社保服务，也可以通过“各地办事大厅”，直达各地社会保险网上平台，体验更多的本地化、个性化服务。后续，国家社会保险公共服务平台将推出更多全国统一的社会保险线上服务，逐步开通更多授权访问渠道。(记者韩秉志)