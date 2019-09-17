北京58家便利店试点卖乙类非处方药

北京部分连锁便利店开始售卖感冒药、退烧贴、体温计、血压计等常用药品和医疗器械，墙上还贴有药品经营许可证、购药提示等。昨天，北京青年报记者从北京市药监局获悉，通过明确政策支持、简化行政审批，今年北京已有58家便利店取得销售乙类非处方药和二类医疗器械相关资质。

北青报记者了解到，2019年北京市政府年度重要民生实事项目之一，就是在50家连锁便利店试点为市民提供板蓝根、电子血压计、医用防护口罩等乙类非处方药和二类医疗器械销售服务。

截至目前，全市取得经营板蓝根、电子血压计、医用防护口罩等乙类非处方药和二类医疗器械销售服务资质的试点便利店共58家，主要集中在物美、京客隆、屈臣氏等连锁便利店企业，较好地满足了市民求医购药的便利性、多样性需求。

市药监局相关负责人向北青报记者表示：“在充分调研和安全论证的基础上，我们确定了‘坚持标准、确保安全，质量优先、兼顾便利，试点先行、企业自愿’的试点工作原则。针对人员、面积、距离等企业较为关切的问题，提供了明确的政策支持。包括放宽执业药师配备要求，连锁便利店总部至少配备一名执业药师，零售门店不做单独要求。”此外，售药便利店豁免相邻药店间距要求。便利店搭载药店，要求具有与经营范围、规模相适应的场所、设施和设备，满足药品陈列、摆放和储存要求，适当放宽药品、医疗器械分类摆放要求。压缩审批流程，符合条件当天发证。申请试点的连锁门店可以由总部统一申请、统一验收、统一办理。北京市药监局做到当天受理、当天验收、当天发证。

下一步，北京市药监局将持续跟踪现有售药便利店药品质量安全情况，加强监督检查，确保药品质量。在传统药店服务人口密度降低，盈利周期延长的背景下，密切关注便利店试点企业经营状况，不断调整优化工作方向，形成便利店售药与传统药店的有益互补，让更多市民享受到一站式购买生活用品和药品的便捷。（记者 张鑫）

具体举措

各区出举措让便利店售药更便利

据人民网报道，北京各区结合实际，也在开展相应工作。朝阳区市场监管局充分结合商业区域分布特点，注重选取企业的多样性，合理规划售药便利店布局，更好地满足市民求医购药需求。

丰台区市场监管局将政府实事与药品质量安全有机结合，提出“四个优先选店，四个提前指导，四个全部到位”的“三个四”工作原则，工作中采取“一区一柜一人一档一巡”，“与零售药店经营时间互为补充，与零售药店经营网点分布互为补充”，“提升规范化管理，提升便民化服务”的“五个一，两补充，两提升”举措。

通州区市场监管局发挥城市副中心产业规划优势，合理布局，采取“三根本”工作原则，即便利百姓购药为本、服务城市副中心建设为本、支持企业发展为本。审批过程牢把“三简两严”，即简便咨询通道、简单申报资料、简化审批流程，以及严守底线、严格标准。同时注重证后监管，保障市民用药既安全又便利。

东城区市场监管局与区商务局、政务服务局等部门紧密配合，梳理业务办理流程的关键点、风险点和责任点，打破审批壁垒，以“逐个突破、整体验收”为策略，形成“以点带面、以面带全”的工作效果，提高外部沟通和内部流转效率，压缩企业办事时间。

海淀区市场监管局开辟绿色通道，缩短行政许可时限，积极关注企业经营状况，开展跟踪监管。