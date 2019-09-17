儿童安全座椅立法该提速了

在父母眼里，安全是一条不可退让的底线，尤其在出行过程中，交通安全最重要。据《法制日报》报道，专家认为道路交通伤害不是意外，而是一种可以预防的流行病伤害，通过使用儿童安全座椅可以减少54％至70％的死亡率。但实际情况仍然不容乐观，目前仍有不少家长以各式各样的理由拒绝使用安全座椅，“叫好不叫座”成为儿童安全座椅的新窘境。

多个统计口径得出的结论均显示：安全座椅能有效保障儿童乘车安全，最大程度减少伤亡率，但现实是儿童座椅知晓率、使用率都很低，儿童伤亡率高居不下，交通事故伤害已成我国儿童伤亡的重要原因之一，有些数据令人触目惊心。在私家车开进寻常百姓家的时代，如何提高儿童安全座椅的“上座率”，已成为事关大局、刻不容缓的社会课题。

儿童安全座椅为何“叫好不叫座”？关键原因是家长安全意识薄弱，特别是对儿童乘车安全的认知不到位，甚至存在致命误区。比如，中国汽车技术研究中心发布的《中国儿童交通安全蓝皮书2018》显示，儿童乘车出行的最主要方式是由家长抱着孩子坐后排，占比达到了55.23%。本就没打算买、买了不安装、安装不使用——这是很多家长对待儿童安全座椅的态度。

近年来，将儿童安全座椅使用纳入全国性法规的呼声日渐高涨。目前，世界上已有90多个国家通过立法强制使用儿童安全座椅，立法后这些国家的儿童乘车伤害案例大幅下降。而我国现行《道路交通安全法》中没有专门针对儿童道路交通安全的相关规定，明显跟不上形势发展，亟待补充强制使用儿童安全座椅等相关条款。

目前看，立法强制使用儿童安全座椅时机已到，条件基本成熟。一方面，全国已有内蒙古、四川、山东、海南、上海、深圳等地区出台地方法规，要求四周岁以下儿童乘车出行时应当配备并正确使用儿童安全座椅，其中上海、深圳两地还出台了惩罚性措施，为全国立法提供了经验借鉴；另一方面，自2015年9月1日起，我国对儿童安全座椅进行强制认证（即3C认证），未获认证的产品不得出厂、销售、使用，产品质量有了制度保障，市场参差不齐的问题也有了较大改观，为全国立法创造了条件。

事实上，全国立法的最大障碍，恰恰是家长安全意识薄弱，对安全座椅不认可、不了解。这种情况下，出台强制使用儿童安全座椅的全国性法规，可以有效提高儿童安全座椅使用率，降低不使用安全座椅所造成的道路交通损伤。从上海、深圳等地的实践看，地方立法对儿童安全座椅的配备率提升显著。此外，全国统一立法本身就是普及交通安全常识、提升家长安全意识的重要途径之一。

当然，全国统一立法后，执法难题不容忽视，但不宜过于夸大具体执法的难度，过于纠结如何查处的问题，通过加大宣传力度、提高违法成本、创新执法方式等途径，可以弥补执法短板。

总之，尽快立法是目前破解儿童安全座椅“叫好不叫座”难题的最有效手段，立法机关应积极回应社会关切，本着儿童权益最大化、优先化的原则，加快立法进程，为孩子出行安全撑起“保护伞”。(车横