失眠不可盲目用药 合理作息很关键

“对于比较严重的失眠患者可能需要采取药物治疗，但要根据个人的情况来选用。在日常生活中，睡眠其实有很多功能，如，保持生理功能的平衡、巩固记忆的功能、加强免疫的功能等，所以一定不要轻易损害我们的睡眠，保证充足的睡眠很重要。”近日，首都医科大学宣武医院神经内科主任医师詹淑琴做客新华网“健康大讲堂”时表示。

对于失眠患者的诊治，詹淑琴表示，首先，长期、慢性失眠的人需要到正规医院的睡眠专科进行规范化诊断评估，辨别是什么原因导致的失眠，如大多数青少年失眠是由于熬夜打游戏、玩手机等造成的，这就需要进行健康生活方式的指导，有些是学习压力所致，需要进行分析，给出个体化的治疗建议。

第二，由躯体疾病引起的失眠，需要进行相关检查，通过干预病因是可以消除失眠的。如我前不久诊断过的一位老年女性失眠患者，吃了很多年的安眠药也没有解决失眠问题，后经仔细分析失眠发生的特点进行睡眠监测发现患者失眠原因是由不安腿综合征造成的，通过针对病因给予精准治疗后使她的失眠症状得到明显改善，并甩掉了安眠药。此外，也有很多人失眠的原因是由于夜间打鼾和睡眠呼吸暂停导致患者不能进入深睡眠和夜间频繁觉醒，且醒后没有恢复感，针对这种患者通过睡眠监测找出失眠的病因给与呼吸机治疗改善患者的失眠症状。

第三，如果经系统评估后以上情况都不存在，考虑为单纯的失眠障碍。针对这种失眠患者首先要帮助患者建立起健康的睡眠作息习惯，其次，根据患者的失眠的类型、严重程度、持续时间及既往的安眠药使用的疗效选择合适的镇静催眠药物，安眠药分为很多种类，如苯二氮卓类药、非苯二氮卓类药等，如何选择用药，还需要根据个人的情况来选用。

詹淑琴建议，20岁以上60岁以下人群的睡眠一般维持七到八个小时，至少不能低于6个小时，这样比较理想。老年人对睡眠时间可能会提前，对睡眠的需求也减少，维持在6个小时左右就可以。（孙慧）