牛肉面价格腰斩 机场餐饮变的不只是价格

机场通过多元化的服务、商品供应，定义一种新的消费场景，既能最大化满足不同人群的消费体验需求，也可激活价格竞争机制，大大抑制“天价”的生存土壤。

提起机场消费，许多人的第一反应就是“价格高”“垄断”。78元一碗面条，59元一碗馄饨……机场的“天价”餐饮，可以说令人望而却步。近日，宁夏的银川河东机场发布消息，宣布将全面下调餐饮价格。本次餐饮调价共涵盖面食等9个大类的209款餐品。其中，最受旅客关注的牛肉面价格，调整后降幅达54%。而在银川机场之前，已有多家机场推进餐饮“同城同质同价”。

曾引发多位明星发微博吐槽的机场“天价”餐饮现象，的确是航空出行服务当中的一大普遍性槽点。客观说，火车站、机场等特殊地点的商品、服务价格，囿于成本因素，比一般市场价格有所溢价，消费者并非不能理解和接受，但是，一些商品动辄溢价翻倍，有的甚至高出近十倍，到了离谱的地步，显然难言合理。

今年两会部长通道上，中国民用航空局局长冯正霖表示，民航局将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮“同城同质同价”。不管是从银川机场全面下调餐饮价格，还是从此前媒体调查——机场“天价”餐饮在一二线大型机场已基本杜绝来看，机场餐饮价格畸高现象，确实是在朝着改善的方向进步。同时也说明，机场餐饮并非注定就只能走“天价”路线。像长沙黄花国际机场启动“同城同价”后，虽然单价降低了，营业额却增长了。

部分观点认为，机场餐饮只要是明码标价，“一个愿打一个愿挨”，行政干预就应克制。但是，整个机场作为一个综合性的交通服务场所，其内部市场发育状况，包括价格水平，本身也体现的是机场的服务水准和人性化程度。且机场作为相对特殊的市场形态，也不宜完全参照市场竞争机制来理解。因此，机场“天价”餐饮现象，不该只任由市场自决。当然，要求商家降价，不是说单纯由行政力量实施限价，机场的租金水平和管理理念，也该有相应调整，如此才能让机场餐饮的“平价”，有更健全的支持体系。

其实，从商业变革和消费升级的角度，未来机场餐饮的变化，或不仅仅体现在价格的更加亲民上。今年8月，国务院办公厅《关于加快发展流通促进商业消费的意见》就提出，要促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式；支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型。在这个方面，机场、高铁站、高速公路服务区等都大有可为。

从国外来看，像新加坡樟宜机场，就有一座集航空设施、购物休闲、住宿餐饮、景观花园等多功能于一体的综合性建筑；在国内，深圳、福州等机场先后引入了大型商超门店，正在建设中的成都天府国际机场，也将打造成新型的城市综合体。而江苏已完成近90%高速服务区的转型升级，一些服务区甚至变身旅游景点和购物胜地。

这样的转型升级背后，是机场、高速公路服务区等已不再单单是传统意义上的交通基础设施，它们通过多元化的服务、商品供应，定义了一种新的消费场景，既最大化满足了不同人群的消费体验需求，也激活了价格竞争机制，大大抑制了“天价”的生存土壤。

因应民航大众化和消费升级的大趋势，机场商品和服务摆脱“天价”依赖，机场经营告别单纯的“高租金”模式，只是时间问题。顺应这一变革趋势，将形成消费者（乘客）、商家、机场公司的多赢局面。

□任然（媒体人）