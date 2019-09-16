“菜篮子”丰盛 “果盘子”多彩

入秋以来，多种水果集中供应市场，全国瓜果批发均价继续走低。各地蔬菜产量逐步增加，供应充足，整体菜价进入季节性小幅回落阶段。鸡蛋供应能力也在增加，价格进入下降区间的态势开始显露。国庆节前猪肉价格仍然以季节性上涨为主，但涨幅将明显回落——

9月15日清早，不大的北京陶然亭农副产品市场里，新上的瓜果蔬菜鲜嫩诱人，赶早市的居民摩肩接踵。家住永安路的刘大爷看见上好的国产香蕉、大桃每公斤都只卖6元，比上星期还便宜，他高兴得各买5公斤，笑呵呵地走了。

“今年中秋节放假这几天，蔬菜瓜果肉蛋供应很充足，价格甚至比节前下降了一点。”商户付二军说。

记者在市场上看到，中秋假期，与市民生活息息相关的“菜篮子”产品，价格总体稳定。

价格普遍回落

今年以来，全国水果价格持续大涨，特别是6月份更是创下历史新高。7月份以后，随着应季瓜果上市，全国水果价格持续走低，临近中秋佳节仍不改回落趋势。以国产香蕉为例，北京新发地农产品批发市场9月6日每公斤批发均价为5元，9月7日降到4.8元，此后一直保持在4.8元。

农业农村部数据显示，进入9月份，全国瓜果批发均价继续走低。9月前两周，重点监测的6种水果批发均价为每公斤5.93元，比8月份环比下跌了8.6%，同比上涨15.1%，同比涨幅显著缩小。其中，富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄、西瓜与8月份均价相比，分别下跌29.2%、7.1%、10.4%、7.1%。

“瓜果平均批发价格持续下降的主要原因是入秋以来，葡萄、苹果等秋季水果大量上市，加之西瓜、桃子等夏季时令水果市场供应量仍较大，多种水果集中供应市场。”中国农业科学院农业信息研究所农业产业安全团队副研究员武婕说。

北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通告诉记者，9月13日中秋节这天，北京新发地农产品批发市场蔬菜加权平均价是1.70元/公斤，比一星期前下降了2.30%，比去年同期下降了17.87%。

为何当前蔬菜价格下跌？中国农业科学院农业信息研究所孔繁涛研究员认为，原因在于目前我国蔬菜供应数量总体充足、品种丰富多样的格局未变。

农业农村部数据显示，中秋节前的今年第36周，重点监测的28种蔬菜周均价每公斤4.01元，环比跌2.7%，同比跌4.3%。分品种看，23种蔬菜价格下跌，5种上涨，其中，黄瓜跌幅较大，环比跌10.2%，西葫芦、平菇、南瓜和油菜环比分别跌6.6%、6.5%、5.6%和5.6%，其余品种跌幅在5%以内。只有青椒、蒜薹、大白菜、豆角和菠菜环比分别温和上涨了1.3%、1.1%、0.7%、0.4%和0.1%。

即使是涨声一片的猪肉，价格在中秋假期也有松动。9月12日，北京新发地农产品批发市场白条猪每公斤批发均价为30.75元，9月13日回落到30.65元，此后一直稳定在这一价格。

相对而言，鸡蛋价格近期跌幅较为明显。9月13日，北京新发地农产品批发市场鸡蛋每公斤批发均价为10.16元，比9月6日的11.34元大幅下跌了10.41%。“鸡蛋价格已经出现拐点，开始进入季节性下降区间。”北京新发地农产品批发市场统计部张君华如是说。

“今年前8个月，全国在产蛋鸡存栏10.23亿只，同比增加1.79%。7月份以后，新补栏蛋鸡相继开产或达到产蛋高峰，全国鸡蛋供给充足，短期上涨动力不足。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室骨干成员朱宁说。

后市供应充足

对中秋节后国庆长假期间和第四季度全国菜篮子产品情况，业内专家普遍认为供应有保障，价格仍将大体稳定。

“受秋季水果集中上市期到来和国庆长假影响，水果市场供给和消费需求均将扩大，瓜果整体批发均价将以稳为主，或有小幅下跌。9月份由于嘎啦、早熟富士的上市，苹果市场供给量增加，苹果价格已经出现下降，10月以后随着晚熟富士新产季的到来，全国苹果价格将会继续走低。”武婕说。

“从目前主产区蔬菜长势来看，中秋、国庆期间市场供应形势好于去年同期。进入秋季后，自然灾害减少、温度适宜，适合蔬菜生长，各地蔬菜产量逐步增加，供应充足，整体菜价进入季节性小幅回落阶段。如果不出现极端天气，全国秋冬蔬菜价格可能将低于常年平均水平。”农业农村部蔬菜全产业链信息分析预警团队首席分析师张晶说。

“今年1月份至7月份，我国猪肉进口100.09万吨，同比增长36.0%。进口同比增幅从4月份的24.0%提高至7月份107%，主要来自西班牙、德国、加拿大、巴西和美国。预计未来猪肉进口将会继续增加，有利于缓解阶段性供给偏紧局面。国庆节前猪肉价格仍然以季节性上涨为主，但涨幅将明显回落。国庆节后，随着消费季节性下降，猪肉价格上涨动力将减弱。明年生猪生产将逐步恢复，预计猪肉价格将逐步回落。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇说。