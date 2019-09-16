三级公立医院绩效考核方案发布

医疗质量、运行效率、持续发展与创新、满意度评价，这些都成为考核三级公立医院绩效的重要维度。市卫生健康委会近日同市发展改革委、市教委、市财政局、市人力社保局、市中医局、市医保局共同研究制定了《北京市三级公立医院绩效考核工作实施方案》。今后，三级公立医院绩效考核的结果将与医院评审评价、医学中心和区域医疗中心建设、临床重点专科建设、评优评先等工作紧密结合；组织部门还会将绩效考核结果作为选拔任用公立医院党组织书记、院长和领导班子成员的重要参考。

此次制定的北京市三级公立医院绩效考核共分医疗质量、运行效率、持续发展与创新、满意度评价4个维度，包括60项指标。医疗质量维度包括功能定位、质量安全、合理用药、医疗服务流程4个方面；运行效率维度包括医疗资源利用效率、医疗收入结构、医疗费用控制、医院经济管理4个方面；持续发展维度包括人员结构、人才培养、学科建设、信用建设、公共卫生5个方面；满意度评价维度包括患者与医务人员两方面。

此次发布的绩效考核方案主要是引导公立大医院坚持公益性导向，提高质量和效率。公益性是公立医院的本质特征和内在要求，同时兼顾社会效益和经济效益、服务质量和运行效率、健康发展和改革创新。针对中、西医不同类别医疗机构，考核方案分别设置了不同指标，以此来提升考核的针对性和精准度。

市卫生健康委表示，希望通过绩效考核，推动三级公立医院在发展方式上从资源消耗规模扩张型转向内涵质量效益集约型，提高医疗质量；在管理上，从粗放管理转向精细管理，提高运行效率；在投资方向上，从投资医院发展建设转向优化收入分配机制，提高技术劳务价值，促进公立医院综合改革向纵深发展。目前，各三级公立医院已经全部纳入国家卫生健康委满意度调查平台，调查结果作为北京市三级公立医院绩效考核依据。（记者 贾晓宏）