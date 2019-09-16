创伤医学中心落户北大人民医院

数据显示，45岁以下人群中，伤害性死亡是第1位的死因。最近，我国首次在创伤领域设立国家临床医学中心，北京大学人民医院成为创伤救治领域的“国家队”。

国家卫生健康委近日印发《关于设置国家创伤医学中心的通知》，决定以北京大学人民医院为主体设置国家创伤医学中心，在全国发挥辐射带动作用。创伤是当今世界各国普遍面临的一个重大卫生问题。随着我国城市化进程的加快，各类创伤的发生率明显增加，我国每年因创伤就医高达6200万人次，每年因创伤致死人数达70万至80万人，占死亡总人数的9%左右，是第5位死亡原因，而在45岁以下人群中，伤害性死亡是第1位的死因。

北京大学人民医院有关负责人介绍说，严重创伤常涉及多器官、多系统的损伤，需要多学科联合进行科学、规范的整体性救治。但既往我国整体创伤救治水平远低于发达国家，发展落后于临床其他医学专业学科，亟待形成并建立高效、科学、规范的创伤救治体系。北京大学人民医院牵头组织国内百余家医院进行多中心研究，创新性提出在我国建立“以综合医院为核心的闭环式区域性创伤救治体系”的核心理念。这一适合中国现阶段国情的区域性创伤救治体系，被国际同行认为是发展中国家创伤体系建设的有效模式，认可为创伤救治的“中国模式”。

今后，北京大学人民医院将充分发挥国家创伤医学中心在严重创伤诊断与治疗、高层次创伤医学人才培养、高水平创伤基础医学研究与临床研究成果转化、应对重大公共卫生问题等方面的示范、引领和带动作用，进一步推动区域创伤救治体系建设，提升创伤救治医疗服务能力，加强创伤相关专业人员培训和公众健康教育，提升全国急诊急救规范诊治。（记者 贾晓宏）