少吃多喝睡功第一  动静结合自得其乐

我国著名相声表演艺术家马三立，曾任中国曲艺家协会顾问、天津市曲艺家协会名誉主席等职。在长期的艺术实践当中，他创立了特色独具的“马氏相声”流派，也赢得了受之无愧的“相声泰斗”美名。虽然他一生充满艰辛和坎坷，却能以90岁高龄无憾而终，这完全得益于他在养生方面的独到见解和做法。

饮食科学，少吃多喝

马老的一日三餐与常人无异，而与众不同的是，由于演出经常晚归，所以临睡前他有吃夜宵的习惯。虽然用餐次数较为频繁，但他却能做到有节制，从不吃得过饱，也不吃太凉或太热的食品，并且十分重视营养和荤素搭配。相反，在喝上，马老认为要多多益善。每天起床后，第一件事，就是先来两杯白开水。另外，每天坚持喝茶不少于3次，也是他多年养成的习惯。科学合理的饮食习惯，在很大程度上成就了马老以瘦著称的体形，身高1.75米的他，平均体重从未超过50公斤。

生活规律，学逸结合

马老是一个非常热爱学习的人，他认为：学无止境，要活到老、学到老、用到老。台上他自称“马大学问”，台下他也手不释卷、广泛阅读，从而真正达到了人们常说的——“相声演员的肚里是杂货铺”。

马老还特别重视身心的休养调息和适当放松。没事时，他喜欢通过下棋、看球赛等娱乐活动消磨时光。马老一生，始终对睡觉情有独钟，他甚至认为人生最基本的“吃喝拉撒睡”，应该把睡排第一位才对。谈及自己的睡功，他曾自豪地说：“我很注意吃喝拉撒睡，其中最注意睡，从未失眠过。每天午睡到3点半，在此之前，谁按门铃、打电话来我都不接。反正我睡着了也听不见。”

心态良好，自得其乐

作为一个以“逗你玩”为己任的相声演员，台上，马老给观众带来的永远是幽默风趣和欢声笑语。现实中，他也非常注重自己良好心态的培养，无论什么情况下，都能以豁达的胸襟和开朗的性格面对身边的人和事。尤其是晚年，马老的内心，更是静若止水，从来也不大喜大悲。

生活中的马老一直是个 “乐天派”，总能于自得其乐之中活得坦然愉悦。即使20世纪50年代，他被打成 “右派”挨批斗、蹲牛棚那会儿，也没有丧失生活的勇气，依然对未来信心满满。

锻炼有方，动静结合

每天从早到晚，马老总会不惜花去大量时间，让自己处于动态之中。他自创的以弓腿、甩臂、回首、拍打心肺等基本动作为主的“十节操”，是他每天必做的保留项目之一。他还早晚坚持散步两次各800步，双手拍打脚面10次，叩齿32次，随时随地抻腰、搓发、踢屁股，也是马老每天必做的，其中踢屁股更是他别具一格的独创妙招。另外，他还经常通过做饭洗碗、打扫卫生、养花种草等家务，达到活动筋骨、锻炼身体的目的。大量的运动和锻炼，既能促进气血流通，也能增强体质。

后来，他又十分重视在安休静息中养精蓄锐，平衡脏腑。他每天至少要静坐一小时。为了保持清静，避免打扰，闲暇之时他也经常闭门谢客，独居一室。

为人谦逊，低调随和

身为相声界的泰斗级人物，马老一直被大家奉为宗师和榜样。但生活中的他，却为人谦逊、低调随和，丝毫不把自己当回事，一生视自己为普通百姓的他，从不张扬炫耀。正如他自勉的那样：“风前之烛瓦上的霜，珍惜声望，莫追时尚。”他患病住院，由于太瘦，护士输液找不到血管。情急之时，他却安慰道：“孩子，你扎吧，要是拿我练出手来，以后给猴扎针都行！”在自己从艺80周年暨告别舞台的晚会上，嘉宾如云，高朋满座。当马季献上手书的八个大字“前无古人、后无来者”时，他一如既往地轻描淡写道：“我和马季、马玉涛是一家子，都是马大哈的后代。”

处世循道，淡泊名利

在处世方面，马老总是将自己置身于名利之外。身为名家，他经常接到演出邀请。但他只对那些有公益性质的演出感兴趣，就算偶遇身体不适，也要坚持参加。反之，对于一些纯商业演出，他都一概婉拒。

在修身养性方面，他为自己制定了“三不”原则：生活中不轻易生气，不自寻烦恼，不管遇到什么样的逆境，总是泰然处之；行动上不妄想、不妄动、不妄言。

正如他所说：“干艺人这行，运来君王伴驾，运去乞丐同堂。”因此，他从来都不计较权势和名利，认为做人应顺其自然，遇事别着急也别上火，退一步海阔天空。综观马老一生的言行，我们不难发现，正是这种难得的处世哲学，才成就了其独特的人格魅力。