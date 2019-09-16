让家长放手需 社会撑起保护伞

贵报9月7日刊发的专栏《学会放手》，说得很有道理。一直以来，我们都呼吁家长们要学会放手，比如要让孩子学会独自上下学，尤其是当家长接送孩子造成交通严重堵塞时，不过，让家长放手也需要社会共同为孩子撑起保护伞，尤其是对于中小学生来说。

每年开学之际，朋友圈里都会转发这样一条微信内容：“在路口遇见独自一人上学或回家的同学，请给他们让一让路，等一等他们，家长也很想锻炼孩子，可现在车真的太多，所以请您在上下学时间段减速慢行，多注意路上的孩子。请给孩子一份安全保障，让孩子高高兴兴上学，平平安安回家。”温馨提示的背后传递的是对让孩子上下学有一个畅通环境的迫切期望。

据报道，一些国家的家长很少接送孩子，因为他们的校车接送力量发达，而且政府和社会的保护措施相对比较到位。比如日本一些学校专门设有学童拥护员，每天上下学站在校外车流量大、交通复杂的路口引导学生们安全通过，家长教师联合会也会在孩子上学放学时去交通要道护送孩子。唯有政府和社会撑起的保护伞足够有力，才有家长心甘情愿、自然而然地放手。

让家长放手，让孩子独自走在“最美上学路”上，不能只是一句漂亮的口号。如何在让家长放手之后接力为孩子撑起“保护伞”，让家长们免除后顾之忧，更值得我们反思。