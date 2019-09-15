大学生机场100秒救人，有哪些经验可复制

救人一命，善莫大焉。近日，杭州某大学女生陈婧琦，在机场候机时遭遇身边乘客突发疾病，陈婧琦利用自己掌握的急救知识，仅用100秒，就将其挽救过来。

可贵的是，陈婧琦并没有经过特别专业的培训，急救本领来自她期末考试的学习。作为播音与主持专业的学生，她曾在期末考试中，专门制作过一档“普及推广AED（自动体外除颤器）急救知识”的新闻专题节目。

据报道，陈婧琦看到大伯抽搐后，立即询问是否有心脏病史，然后和家属一起扶大伯躺平、通知地勤拿来AED、给病人做心肺复苏、利用AED除颤，100秒后大伯恢复了意识。整个急救过程一气呵成，让人不由得心生佩服，其行为被广泛赞誉也在情理之中。

人们赞誉陈婧琦的目的，除了赞誉她的人美、心美、行为美，当然还希望在我们遭遇紧急情况的时候，像她这样来自身边的有效急救越多越好。

诚然，对生命的救治，涉及很多专业知识，由专业人员来承担是最佳选择。但专业人员不可能随时出现在身边，即便第一时间拨打急救电话，我们也有可能错过生命急救的黄金8分钟。值得欣慰的是，急救本领并不高深，一般只需几个小时的培训和练习，就足以达到目的。

在这个新闻中，另一个“救命神器”——AED的及时出场也至关重要。利用它进行急救可以有效降低人工操作技术准入门槛，其成功率也远高于徒手心肺复苏。目前，在机场、火车站等公共场所，大多配备了AED设备。但在“有”和“用”之间，还存在着不小的差距；不会用、不敢用也是“救命神器”面临的尴尬。

陈婧琦100秒救人，不止是一桩美谈，更提示我们，要持之不懈地在日常工作、学习当中普及急救知识，更要将“救命神器”的学习和应用相贯通，人们遇到类似情况，才想救、会救、敢救。

公众经过规范的学习，掌握最关键的几个要点；公共场合提高AED的普及率，并加强工作人员的培训；救人免责条款加强对好心人的保护——知识、机器、勇气，三效合一，人人都可能成为生命的守护者，也将是急救知识普及的受益者。

□郑山海（医生）