江苏：把中医院“搬”到线上

江苏省镇江市的李女士最近经历了一次特别的就诊经历，没去医院，在家打开手机就看上了病。此前，李女士曾因月经不调在江苏省中医院就诊。这次，她在江苏省中医院“云门诊”平台上预约了号，江苏省中医院知名妇科专家周惠芳为她线上看病。

“过去，像周惠芬这样的专家常常一号难求。”江苏省中医院副院长吴文忠坦陈。该院去年门诊量突破535万人次，日均门诊量1.8万人次。为更好地满足群众的就医需求，2017年5月，江苏省中医院互联网医院启动互联网医院建设。

目前，江苏省中医院互联网医院开通了智能导诊、预约挂号、掌上支付、远程会诊、报告查询、药品快递等一系列在线服务。院内医生通过互联网医院页面发起会诊，复诊患者则通过手机或电脑接入会诊平台，从而实现在线诊疗。医生问诊后可在线开具处方，复诊患者选择云支付和快递寄送后，药品直接寄到家中，全程无需到医院排队。

“目前，使用互联网医院系统的八成是外地患者。在我院做过首次诊疗，需要进行复查的慢病或者轻微症状患者适合使用这一平台。”江苏省中医院健康产业办主任束雅春说。该院已有20多个科室的专家医生定期在互联网医院坐诊，为患者提供在线诊疗。截至今年8月10日，江苏省中医院互联网医院系统用户总数为93万，日均预约挂号量5500人次；日预约峰值突破7000人次；每周有效预约量2.1万人次，总有效预约数220万人次。（记者沈大雷）