热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

四川探索医生信用管理

2019年09月14日07:42 来源：健康报网

近日，四川省政府办公厅出台《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》，要求所有医疗卫生机构，各级政府加强对综合监管的组织领导、统筹协调，坚持属地化全行业管理，所有医疗卫生机构不论所有制、投资主体、隶属关系和经营性质，均由所在地卫生健康行政部门统一监管。建立健全医疗卫生行业信用机制，制定医疗卫生机构和医务人员不良执业行为记分管理办法，探索建立医务人员信用记分管理制度。

《意见》强调，开展医疗机构依法执业综合评价和信用等级评定，建立医疗卫生行业黑名单，对失信违法行为人依法实施联合惩戒。强化执业资格、执业范围及开展互联网诊疗活动医师电子实名认证情况监管，加强医师多点执业监管，严厉打击租借医师证及“挂证”等行为。严厉打击非法行医，加强对医疗养生类节（栏）目和医疗、药品、保健品广告的监管，严厉查处以“保健”为名开展的各种违法违规行为。《意见》要求推进“互联网+监管”，依托全民健康信息平台，建立健全全省医疗卫生行业综合监管信息系统，实现监管信息互联互通。（记者喻文苏 通讯员范川）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn