“一人食”餐位满足 学生多元化需求

开学伊始，浙江万里学院的食堂推出“一人食”餐位引发网友热议。有网友点赞称“一人食”食堂解决了喜欢一个人吃饭的同学的需求，也有网友认为“一人食”影响了学生们社交的机会。

笔者以为，高校食堂“一人食”餐位至少有三个方面值得点赞：

一是“一人食”餐位的推出是高校后勤部门对学生合理诉求的正确回应。该校食堂相关负责人陈泊介绍说，之所以设置这样的餐位，是由于不少学生通过该校的后勤服务平台反映有这样的需求，既然有部分学生希望有相对独立的餐位就餐，且这样的要求并不算过分，后勤管理部门理所当然应该予以满足。于是学校在暑假中将原来的第三食堂进行了改造，新学期开学就正式推出了“一人食”餐位。

二是“一人食”餐位并不会影响学生用餐时的交流。“一人食”餐位被粉刷成了浅粉色和浅蓝色等柔和的色调，座位之间用隔板隔开，配有带靠垫的同色系沙发凳。餐位设计成两个座位相对，中间有一个隔板，隔板上还有一个可以打开的窗口。“‘一人食’座位其实也并不仅仅是吃饭，很多同学会选择来这里看书或者用电脑。有时两个同学一起来会选择对面坐着，想要交流沟通，可以打开窗口进行交流。”可见，这样的餐位并不会影响学生们坐在一起吃饭交流。

三是“一人食”餐位还可以提高食堂座位利用率。一般高校食堂的学生餐桌都是长桌子配固定的长凳子，一张餐桌理论上可以让4到8人同时用餐。但实际上许多学生买到饭菜找座位时，一般都会选择与熟悉的同学、同乡坐在一起，大家边吃边聊，一旦遇到餐桌上已经有陌生同学就餐，或遇到吃相难看、大声喧哗的学生，还会大大影响学生的就餐体验。相比而言，“一人食”餐位就没有这方面问题。

其实，“一人食”餐位是好是坏，大学生最有发言权。浙江万里学院大二学生小陆的观点说出了学生的心声：“改造后的食堂挺惊艳的，有很多创新的地方，可以通过大屏幕看球赛，自己去食堂还能坐‘一人食’座位。只是现在大家都去体验，食堂人特别多，去晚了都没座位了。”（维扬书生）