多部门联合整治食品安全问题  坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”

人民网北京9月12日电 按照中央主题教育领导小组，中央纪委机关、国家监察委员会印发的《在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题的实施方案》，国家市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部等部门于11日在北京联合召开电视电话会议，部署开展整治食品安全问题联合行动。

据了解，此次行动由14个部门组成联合行动组，重点整治4方面突出问题，包括严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”；实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题; 解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题；整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。

国家市场监管总局党组书记、局长肖亚庆要求，要把专项整治作为重大政治责任，以强烈的政治担当、坚决的斗争精神，积极回应人民群众关切；要真刀真枪解决问题，确保在11月底之前取得可检验、可评判、可感知的显著成效。要对照“为民服务解难题”的目标，逐项落实责任单位和责任人；要左右协调前后衔接上下联动，形成专项整治工作合力；要加强组织领导，严明工作纪律。各地对专项整治中可能出现的各种问题，要提前预判、有效防范；要接受群众监督，加强宣传引导，营造群众参与、群众监督、群众评判、群众受益的良好舆论氛围。（董童 实习生赵丰）