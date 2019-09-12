确保生猪产能稳定 猪肉供应有保障

9月11日，广东召开全省稳定生猪生产保障市场供应暨加快推进畜牧业转型升级电视电话会议，认真贯彻落实党中央、国务院关于稳定生猪生产保障市场供应的部署要求，抓紧抓实推进全省生猪稳产保供和畜牧业转型升级工作。

会议强调，猪肉是居民最主要的肉类食品，保障供应事关民生大事。各地各部门要提高政治站位，从贯彻落实党中央重要决策部署和解决人民群众反映强烈的突出问题的高度出发，把生猪稳产保供摆在重要位置，抓紧采取有力措施，下大力气加快稳定和恢复生猪生产，提高猪肉市场供应保障能力，尽快遏制生猪生产下降趋势，确保生猪产能稳定、猪肉供应充足有保障，切实保障好中秋、国庆、元旦、春节等重大节庆及中心城市等重点区域供应，兜好低收入群体等特殊群体的保障底线。

一要落实和完善用地政策，按照“放松、放开、放宽”的原则，规划安排好畜禽规模养殖及其配套建设用地，为生猪生产发展提供支撑。二要坚决清理不合理的生猪禁养、限养规定，对超出法律规定范围划定的禁养区要立即整改取消。三要切实加大对生猪养殖场的扶持力度。对新建、改扩建种猪场、规模猪场和禁养区内规模养殖场异地重建进行补助，对种猪场、规模猪场实施贷款贴息，不对生猪养殖场（户）和屠宰加工企业限贷、抽贷、断贷。积极探索建立补偿产区长效机制。四要毫不松懈抓好非洲猪瘟防控工作，加大冻猪肉储备并及时投放，减少价格波动幅度。五要积极开展产销对接。珠三角主销区要对接主产区建立稳定购销关系，协作建设大型养殖基地、标准化屠宰厂和冷鲜肉流通配送体系；要增加肉品调入，加大冻肉进口，做好肉品流通配送服务工作。六要大力推进畜牧业转型升级高质量发展，推动小散养殖向规模化标准化养殖转型，推动传统粗放养殖向绿色科学养殖转型，推动小型屠宰厂点向现代化屠宰企业转型，推动调畜禽向调肉品转型。七要落实地方政府一把手负总责，严格“菜篮子”负责制考核，强化宣传与舆情引导。

（符信）