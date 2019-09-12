抽烟会助长超级细菌威力

众所周知，吸烟有害健康，会诱发多种癌症，但英国《科学报告》刊登的一项最新研究还发现，烟雾还会使一些超级细菌变得更“强大”。

英国巴斯大学生物学与生物化学学院博士梅塞姆·拉贝与来自伦敦帝国理工学院、牛津大学等的科学家组成研究小组，在西班牙选取了6种能导致皮肤感染、肺炎和心内膜炎等多种疾病的菌株，并将其暴露于烟草产生的烟雾之中，以观察它们的抗药性。结果显示，部分菌株脱氧核糖核酸（DNA）突变速度加快，出现小菌落突变株。这些菌落变种具有极强的持久性、侵袭性和黏附性。换言之，烟草产生的烟雾会使超级细菌对抗生素的耐药性显著增强，更具攻击性，也更加难以清除。

拉贝表示，新研究预期烟雾会对超级细菌产生影响，但没想到影响会如此大。烟雾作用于金黄色葡萄球菌后会引发一种“紧急求助”反应，增加微生物DNA的突变率，产生耐寒持久的变种，能够更好地抵抗抗生素。烟雾中含有4800多种化合物，对健康百害而无一利，该研究为吸烟再添一项罪证。（王兴旺）