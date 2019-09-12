秋泻将至 “秘籍宝典”请收藏

天气渐凉，一种秋天的常见疾病正在悄悄向幼童们靠近——轮状病毒性肠炎，老百姓俗称“秋季腹泻”，顾名思义是容易在秋季出现的腹泻。最近几日，重庆医科大学附属儿童医院门诊部已经出现“秋季腹泻”的孩子了。刚满2岁的熙熙这几天一直拉肚子、发烧，熙熙的妈妈给孩子吃了止泻退烧药但效果并不明显，经检查，熙熙是感染了轮状病毒导致的腹泻。

宝宝腹泻时，多数家长都很着急，就会给宝宝服用止泻收敛药，但轮状病毒感染引起的腹泻仅使用止泻收敛药物的效果并不好，反而可能加重病情，因此，家长们需要多了解一些关于秋季腹泻的常识，才能更好地呵护宝宝健康成长。

患儿多是3岁以下

轮状病毒肠炎是一种秋季儿童常见病症，俗称“秋季腹泻”，是幼儿感染了轮状病毒后出现的一种以呕吐、腹泻为主要临床表现的疾病。一般患儿可先有发热、流涕等感冒症状，1天~2天后出现腹痛、水样大便，大便多为黄绿色蛋花样稀水便、白色米汤样稀水便或排出完全不变形的吃进食物，且有酸臭味。

由于儿童个体的特殊性，比如胃肠功能较弱、胃液及消化液相对较少、胃肠道抵抗力差，就很容易感染轮状病毒。每年的9月份到次年的1月份，是轮状病毒性肠炎的流行季节，其中10月～12月是流行的高峰期。通常6个月到2岁的宝宝最容易“中着”。小于6个月的婴儿由于体内有母亲的抗体保护，不易患“秋季腹泻”，母乳喂养的小婴儿很少得“秋季腹泻”；大龄儿童消化道功能和免疫系统逐步完善成熟，很少患“秋季腹泻”，即使患病，病情也较轻、病程较短。

病毒怎么传播

轮状病毒引发的“秋季腹泻”有两个传播途径：1.粪-口传播，即直接或间接接触患儿粪便后，将病毒由食物带入口中；2.空气传播，即患儿粪便中的病毒扩散到空气中，通过呼吸道进入人体。

家长如何护理

如患儿症状很轻，即每天呕吐和腹泻的次数分别在2~3次左右，可口服补液盐，以预防纠正脱水。另外还可服用肠道益生菌、保护肠黏膜、改善肠功能的药物，并密切观察病情发展。如患儿病情加重、腹泻呕吐次数增加，食欲减退、精神状态不好，应立即带患儿到医院就诊。

在护理腹泻患儿时，家长可重点关注几个要点。一是要注意饮食，不主张禁食，应坚持继续喂养，如因生病导致患儿乳糖不耐受，建议家长换成不含乳糖的腹泻奶粉，如没有乳糖不耐受的现象，可继续母乳或配方奶喂养。一岁以上的患儿还建议吃少量加盐的稀饭。二是注意腹泻期间暂时不要给小孩吃蔬菜水果。三是如果小孩呕吐得非常严重，不要强迫进食，要适量少吃多餐，并注意多饮水或口服补液盐以防止脱水。

怎么做能预防

由轮状病毒感染引发的“秋季腹泻”其主要传播途径是接触传染，在日常生活中要严防病从口入。让孩子养成饭前便后洗手的习惯，不喝生水，不乱吃不洁或过夜食物，给婴儿哺乳用的奶瓶、勺子等在喂前喂后进行煮沸消毒。家里每天要固定开窗通风，尽量不带孩子去人多拥挤的地方。另外，家长可带孩子到疾控机构进行轮状病毒疫苗接种，有效预防孩子感染轮状病毒。

最后，需要提醒您的是，轮状病毒肠炎虽然是一种秋季儿童常见疾病，但如果处理不善、医治不及时，严重者可因脱水或病毒性心肌炎等并发症导致死亡。因此，如果发现宝宝出现脸色不好、尿量明显减少、手脚发冷、皮肤呈暗红色花纹、汗多等症状时，应立即就医，以免延误救治时机。