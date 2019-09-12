江苏：把儿童“明星制剂”送到基层

日前从江苏省卫生健康委了解到，江苏正在筛选一批儿童专科医院院内制剂，推动其走向县市区、走向基层。今后，群众有望在家门口买到省内各大儿童医院的“明星制剂”。

江苏省卫生健康委副主任兰青介绍，在“不忘初心、牢记使命”主题教育的调研中，省卫生健康委发现有群众反映“一批疗效确切、群众口碑好的儿童专用制剂在基层医院买不到，要专门跑一趟儿童医院才能买”。因此，该委与江苏省药监局协商，本着“合法、安全、简便、高效”的原则，在保障医疗机构儿童用药临床供应的同时，重点针对临床使用时间在10年以上的儿童专用制剂简化调剂使用手续。

目前，江苏省卫生健康委共收到18家医疗机构提出的简化调剂使用手续申请，涉及125种院内制剂。经会同江苏省药监局，组织儿科、药学和药品监管等方面专家进行逐一审核把关，确定将苏州大学附属儿童医院、南京市儿童医院等13家医疗机构配制的金蝉口服液、抗601合剂等39种儿童专用制剂列入《儿童专用制剂调剂使用品种清单》（第一批）。

下一步，江苏省卫生健康委将面向全省征集调剂使用需求，在汇总形成《调入调出医疗机构名单》后，与江苏省药监局联合发文，简化调剂使用手续，规定调入调出的医疗机构将一年调剂使用总量一次性向药品监管部门提出申请，获批后按季度向药品监管部门报备调剂使用的品种、批号、数量、有效期、检验合格报告等信息。同时，江苏省卫生健康委将配套开展培训，让基层医生能够准确把握儿童专用制剂的适应证和用药方法。（记者沈大雷）