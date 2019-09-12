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宁夏：分级诊疗引导群众有序就医

2019年09月12日08:42 来源：健康报网

　　 日前从宁夏回族自治区卫生健康委获悉，宁夏加快推进分级诊疗制度建设，截至2018年年底，全区建成医疗集团11个、专科联盟25个、医疗共同体285个、远程协作网79个，覆盖了全区二级以上公立医疗卫生机构和90%以上的乡镇卫生院、80%以上的社区卫生服务中心，基层医疗卫生机构门诊量占总诊疗量的43.63%，县域内就诊率达到84%，实现了“小病在基层、住院不出县、大病向上转”。

　　根据《宁夏回族自治区“十三五”医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》，宁夏优化医疗卫生资源布局，明确各级各类医疗卫生机构功能定位，严控自治区和5个地级市公立综合医院数量及扩大规模；连续10年实施基层卫生服务机构能力建设提升工程，基本达到“一村一室、一乡一院”的国家标准。

　　宁夏将医联体作为建立分级诊疗制度的重要载体，农村实行“乡村一体、县乡一体”的服务模式，在城市创新“医院+社区”共建共享服务机制。全区93%的城市社区卫生服务中心与城市医院建立了医联体，100%的村卫生室与乡镇卫生院实现了乡村卫生一体化，45%的卫生院与县级医院建立了医共体。

　　宁夏实行城市医生职称晋升“凡晋必下”制度和城市对口支援农村工程，同时建立促进药品、人才、资源、医保政策“四下沉”长效机制，进一步激发了基层医疗卫生机构的活力。建立家庭医生签约服务制度，家庭医生签约服务覆盖率达到44.81%，重点人群签约服务率达到74.47%。推进“互联网+医疗健康”示范区建设，在全区建立“上下联、信息全、一码通”卫生健康服务新模式。（记者陈群）

(责编：许晓华、杨迪)


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