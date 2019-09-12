我国猪肉自给率目标保持在95% 节假日期间保供稳价

11日下午，国新办举行新闻发布会，请农业农村部副部长于康震、国家发展改革委价格司负责人彭绍宗、财政部及相关部委负责人就《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（以下简称《意见》）介绍情况并答记者问。

于康震介绍，目前，我国生猪生产明显下滑，猪肉市场供应偏紧。《意见》为今后一个时期我国生猪产业发展提供了基本遵循，提出了猪肉自给率、养殖规模化率和规模养殖场（户）粪污综合利用率三方面量化目标。从全国来看，猪肉自给率的目标保持在95%左右。

从短期来看，《意见》围绕稳定恢复生猪生产，着力保障市场供应，提出了六方面具体政策措施。“等这些政策见效以后，平复猪肉价格就是必然的结果。”于康震说。

而从长期看，《意见》围绕加快生猪产业转型升级，提高综合生产能力，从加大金融政策支持、保障生猪养殖用地、强化法治保障三个方面提供政策保障，推动生猪产业高质量发展。

彭绍宗说，今年3月起，国家发改委大力推动开展中央冻猪肉储备收储工作。“近期我们还牵头制定重要时间节点的冻猪肉投放计划，在即将到来的中秋、国庆和明年的元旦、春节等重要节假日，能够为猪肉市场供应提供有力保障。”他表示，国家发改委有信心有能力做好生猪市场的保供稳价工作。（记者朱婷）