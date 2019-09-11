北京：药学门诊降低患者用药成本

9月10日，北京市医院管理中心召开市属医院药学门诊服务媒体沟通会。记者从会上获悉，自2018年北京市属医院开展药学门诊试点至今，已累计服务约30万名患者。患者在药学门诊就诊后用药成本明显降低，平均每位患者减少用药品种0.5种，半年人均花费降低178.9元，患者血压、血脂达标率均有所提高。

北京市属医院每年门诊量约3319万人次，其中用药患者约1823万人次。北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍，自2018年起，北京市部分市属医院试点开设药学门诊；2019年8月，22家市属医院全面开设药学门诊。药学门诊药师通过采集患者病史用药史、分析评估、提供合理用药建议、诊后随访等形式，为患者制订更合理的药物治疗方案和后期监测措施。

据悉，北京市属医院目前共开设药学门诊68个，参与药师80人，均为临床经验丰富、具备药物治疗管理药师资质或国家认证的临床药师。其中，药师独立出诊的药学门诊有48个，药师、医师联合门诊有20个，涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围。

潘苏彦介绍，对于用法用量、注意事项等简单问题，患者可以在市属医院用药咨询中心免费得到解决。具有下列情况的患者，可通过京医通平台、医院App挂号平台或医院自助机，挂药学门诊号就诊：同时接受不同医师处方的患者；使用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者；正在服用高风险药物的患者；服用药物导致实验室检查异常的患者；肝功能、肾功能有异常情况的患者；药物治疗依从性不好的患者；近期在接受治疗时经历了药物不良反应的患者；老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群。（记者魏李培 特约记者姚秀军 实习记者张漠）