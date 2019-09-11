“机器蠕虫”清除大脑血栓

全球权威学术期刊《科学·机器人》近日报道，美国麻省理工学院研究人员发明了一种“机器蠕虫”，能在宛如迷宫的大脑血管网中蜿蜒而行，帮助清除血栓。

目前，中风后疏通血管的手术完全靠人工操作。通常在腹股沟动脉插入一根细丝，通过荧光镜引导，把细丝一直插入大脑，消除阻塞，疏通血管。这种手术等于在大脑中穿针引线，如被卡住，导致摩擦，血管就会受到损坏。

麻省理工学院研究人员发明了一种超细线，像蠕虫一样在大脑血管网中慢慢爬行，发现问题，采取措施，故名“机器蠕虫”。“机器蠕虫”采用磁驱动材料，外面包有一层水凝胶，移动起来非常润滑，无摩擦。导丝由软质镍钛合金制成，也称镍钛诺，直径仅为0.6毫米，具有记忆功能。

麻省理工学院研究人员已在真人比例大小的大脑血管复制品上进行了测试，发现由水凝胶包裹的导丝，可轻松地穿越血管，效果远佳于常规的细丝。