北京市属22家医院全开药学门诊

市医院管理中心昨天宣布，目前全市22家市属大医院已经全面启动药学门诊服务。今后，患者有用药方面的各种问题，均可通过京医通平台预约挂号、医院APP挂号平台或现场自助机挂号，到22家医院开设的68个药学门诊就诊。数据显示，患者到药学门诊就诊前后，用药成本明显降低。

什么样的患者适合来看药学门诊？比如很多老年人同时患有多种慢性病，在医院的不同科室接受不同医师处方，跨科室开出的药物如何协调，才能发挥最大作用？这就可以到药学门诊去问问。服用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者，也适合到药学门诊进行咨询调整。正在服用高风险药物，包括治疗窗狭窄的药物，如抗凝药物、苯妥英钠、甲氨蝶呤的患者，如果不进行监测就有出血、药物中毒等风险。此外，服用药物导致实验室检查异常的患者；药物治疗依从性不好的患者；近期在接受治疗时出现了药物不良反应的患者；老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群等，均可以在药学门诊就诊，寻求更合理的药物治疗方案和后期监测措施。

市医院管理中心主任潘苏彦说，市属医院每年门诊患者约3319万人次，其中用药患者约1823万人次。患者拿到处方中的药物时，会遇到各种各样的用药问题。市属医院此前推出了“专业用药找药师”的便民惠民举措，诸如用法用量，注意事项等这种比较简单的问题，患者可以在市属医院用药咨询中心免费得到快速解决。但如果是多种疾病用药合并，或服用高风险药物需要监测，服药后引起其他不良反应疾病或检查指标异常的复杂情况，则可以在药学门诊就诊解决。发达国家的实践证明，药师通过开设药学门诊，直接面向患者开展药学服务，对提高药物治疗水平与患者依从性、降低药物不良事件与治疗费用具有显著作用。

据介绍，2017年以来，市医管中心借鉴美国药学门诊的药物治疗管理服务模式与内容，在国内首次引进国外教材并结合国内疾病治疗实际本土化，培养了79名认证药物治疗管理药师，为药学门诊规范化统一化奠定了基础。目前，市属医院参与药师门诊的药师共计80人，均有丰富临床经验，具备药物治疗管理药师资质或国家认证的临床药师资质。药学门诊统一纳入医院门诊管理，在专门的区域为患者服务，可实现京医通平台挂号或预约，药师定期出诊。数据显示，患者到药学门诊就诊前后，用药成本明显降低，合并例均减少用药品种0.5种，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种；患者半年人均花费降低178.9元。

目前市属大医院开设的68个药学门诊中，药师独立出诊的药学门诊有48个，药师医师联合门诊20个，涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围。每家医院根据自身特点开设了专科药学门诊，比如安贞医院开设冠心病药物治疗管理门诊、积水潭医院开设骨质疏松药学门诊、佑安医院开设艾滋病药物治疗管理门诊、天坛医院开设癫痫医师药师联合门诊、友谊医院开设肾内科医师药师联合门诊，同仁医院西区开设老年病药学门诊，北京妇产医院东院区开设妊娠期哺乳期用药门诊等，患者可根据自身情况选择相应的药学门诊就诊。（记者 贾晓宏）

就诊提示

药学门诊服务共5步

在药学门诊，药师通过采集患者病史用药史，提供合理用药建议、诊后随访等形式为患者服务，每名患者约服务30分钟。具体分为信息收集、分析评估、计划制定、计划执行，以及跟踪随访5个步骤。

信息收集的目标是充分了解患者，建立患者信息档案。信息收集包括药品、疾病、患者3个层面，从患者主观提供信息和客观获取信息两个角度展开，以确保所获取信息的系统性、全面性、客观性。分析评估是将收集到的信息进行综合评估分析，发现患者目前存在或潜在存在的药物治疗相关问题。分析评估依次从适应症、有效性、安全性和依从性四个维度展开，逐一评估四个维度所涵盖的七个方向：药物治疗不足、药物治疗过度、无效药物、剂量不足、药物不良事件、剂量过高、用药依从性差，并列出优先解决问题的清单。干预计划是药学管理的核心，应由药师和患者，必要时增加医生合作制定，完成后交给患者。干预计划的内容应紧密围绕评估发现的药物治疗相关问题，进行适当干预，如生活方式干预、药物重整、药物治疗方案调整、用药教育等。计划执行过程可分为药师干预、医生干预或转诊三种不同情况。药物治疗管理是一个长期过程，需要对患者的药物治疗进行持续监护及随访。药师会制定随访计划表拟定项目，评估实施情况和疗效等。