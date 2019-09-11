这个暑假，一部《哪吒之魔童降世》动画电影吸引着孩子们和家长。然而，观影后，有家长到长沙市口腔医院咨询医生：“哪吒那口牙，我家孩子也有，怎么办？”

“确实有点像，不过你家孩子是牙列有间隙，是乳牙过早脱落导致的。”长沙市口腔医院五一路院儿童口腔科主任医师张清林说。乳恒牙的替换，遵循一定的时间和规律，有些乳牙由于各种原因，未到正常替换时间而过早脱落，即乳牙早失，其多由龋病和外伤等所致。

乳牙早失就不用管了吗？不对。张清林表示，乳牙早失有很多危害，比如导致恒牙萌出困难或拥挤，引起邻牙倾斜移位，对颌牙伸长，使得缺牙间隙变小；致使恒牙过早萌出，早萌的恒牙牙根未发育，咬硬物时可致其松动甚至脱落；形成恒牙发育问题，过早萌出的恒牙表面釉质发育不成熟，钙化差，容易患上龋病。

孩子乳牙早失后，一定要进行及时的间隙管理，并进行针对性治疗。若该乳牙下方的恒牙已发育完成，马上就要萌出了，此时不需特殊治疗，等恒牙萌出就行。若该乳牙下方的恒牙未发育完成，需几年才能萌出，此时，则需要佩戴“间隙保持器”，防止两侧牙齿倾斜，以保持恒牙应有的萌出位置，直至恒牙萌出。需要强调的是，是否戴“间隙保持器”，需由医生检查后再作决定。