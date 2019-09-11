北京开设68个药学门诊指导患者用药

同时服用多种药物应该注意哪些问题、如何更好地服用高风险药物、哺乳期妇女应该如何用药……不知如何安全用药怎么办？经过前期试点和充分准备，北京22家市属医院于8月起全面开设药学门诊，为患者用药指导开通门诊服务通道。截至目前，市属医院共开设药学门诊68个，患者可通过京医通平台预约挂号、医院APP挂号平台或现场自助机挂号，在22家医院进行药学门诊就诊。

根据自身特色设专科药学门诊

据北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍，22家市属医院8月起全面开设药学门诊，已经开设了68个。其中药师独立出诊的药学门诊有48个，药师医师联合门诊20个，共涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围，成为了国内首个集团化的专业齐全的药学门诊。

各市属医院还根据自身特点开设了专科药学门诊，如安贞医院开设心血管疾病药物治疗管理门诊等心血管药学门诊，积水潭医院开设了骨质疏松药学门诊，佑安医院开设艾滋病药物治疗管理门诊，天坛医院开设癫痫医师药师联合门诊，友谊医院开设肾内科医师药师联合门诊，宣武医院开设痴呆及心脑血管病门诊等。

患者可根据疾病选择去相应的医院药学门诊就诊。

为6类复杂用药患者解难题

市属医院每年门诊患者约3319万人次，其中用药的患者约1823万人次。潘苏彦说，患者拿到处方中的药物时，会遇到各种各样的用药问题，但是再返回诊室询问医生不太现实，因此市属医院在医改的同时推出了一系列“专业用药找药师”的便民惠民举措。如其中用法用量、注意事项等这种较简单的问题，患者可以在市属医院用药咨询中心免费得到解决。如果是多种疾病用药合并，或服用高风险药物需要监测，服药后引起其他不良反应疾病或检查指标异常的复杂情况，则可以在药学门诊就诊得到解决。

朝阳医院药学部主任刘丽宏举例说：“老年人往往患有多种疾病，要到多个科室就诊，带来多种药物的使用，其中有的药物是叠加的，甚至冲突的，老人可能会受到药源性疾病的损害，此时药物管理的作用会凸显出来。”

本市开设的药学门诊服务的对象包括：同时接受不同医师处方的患者；服用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者；正在服用高风险药物，包括治疗窗狭窄的药物，如抗凝药物、苯妥英钠、甲氨蝶呤的患者，如果不进行监测有出血、药物中毒等风险；服用药物导致实验室检查异常的患者，如果肝功能、肾功能异常情况出现；药物治疗依从性不好的患者；近期在接受治疗时经历了药物不良反应的患者；老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群。

五个步骤全方位服务患者

在药学门诊中，药师通过采集患者病史用药史，采用提供合理用药建议、诊后随访等形式为患者服务，每名患者约服务30分钟。具体分为五个步骤，包括信息收集、分析评估、计划制定、计划执行以及跟踪随访。

潘苏彦说，信息收集的目标是充分了解患者，建立患者信息档案。信息收集包括药品、疾病、患者3个层面。分析评估是将收集到的信息进行综合评估分析，发现患者目前存在或潜在存在的药物治疗相关问题。分析评估依次从适应症、有效性、安全性和依从性四个维度展开，逐一评估四个维度所涵盖的七个方向：药物治疗不足、药物治疗过度、无效药物、剂量不足、药物不良事件、剂量过高、用药依从性差，并列出优先解决问题的清单。

干预计划是药学管理的核心，干预计划的内容应紧密围绕评估发现的药物治疗相关问题，进行适当干预，如生活方式干预、药物重整、药物治疗方案调整、用药教育等。计划执行过程可分为药师干预、医生干预或转诊三种不同情况。

最后是对患者的药物治疗进行持续监护及随访。药师会制定随访计划表，拟定何时监测什么项目，评估干预方案的实施情况，监测药物治疗的疗效，并评估患者是否发生过药物相关不良事件，必要时进行干预方案的调整。

文/本报记者 蒋若静

内存

药学门诊累计服务30万人次

目前市属医院参与药师门诊的药师共计80人，均为临床经验丰富的，具备药物治疗管理药师资质或国家认证的临床药师。药学门诊统一纳入医院门诊管理，在专门的区域为患者服务，可实现京医通平台挂号或预约，药师定期出诊。自开诊至今，累计服务达30万人次，避免了药物不良反应和药源性疾病对患者的伤害，还提高了药物疗效，减少了药品花费及未来疾病治疗费用。

患者就诊前后用药成本明显降低，合并例均减少用药品种0.5种，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种；患者半年人均花费降低178.9元。在药物疗效方面，统计显示，降压方案调整后患者平均血压133.5/67.2mmHg，较调整前降低12.7/3.4mmHg，降脂方案调整后，患者LDL-C（低密度脂蛋白胆固醇）平均为2.73mmol/L，较调整前降低0.37mmol/L,达标率为68.53%。文/本报记者 蒋若静