新华社电 近日，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，发挥市场在资源配置中的决定性作用，以保障猪肉基本自给为目标，立足当前恢复生产保供给，着眼长远转变方式促转型，强化责任落实，加大政策扶持，加强科技支撑，推动构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的生猪产业高质量发展新格局，更好满足居民猪肉消费需求，促进经济社会平稳健康发展。

《意见》提出，要稳定当前生猪生产，鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度，规范禁养区划定与管理，保障种猪、仔猪及生猪产品有序调运，持续加强非洲猪瘟防控，加强生猪产销监测，完善市场调控机制。要加快构建现代养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。要完善动物疫病防控体系，提升动物疫病防控能力，强化疫病检测和动物检疫，加强基层动物防疫队伍建设。要健全现代生猪流通体系，加快屠宰行业提挡升级，变革传统生猪调运方式，加强冷链物流基础设施建设。

《意见》强调，要强化政策措施保障。一是加大金融政策支持。完善生猪政策性保险，提高保险保额、扩大保险规模，并与病死猪无害化处理联动，鼓励地方继续开展并扩大生猪价格保险试点。创新金融信贷产品，探索将土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械等纳入抵质押物范围。二是保障生猪养殖用地。完善设施农用地政策，合理增加附属设施用地规模，取消15亩上限，保障废弃物处理等设施用地需要。三是强化法治保障。加快修订动物防疫法、生猪屠宰管理条例，研究修订兽药管理条例等法律法规，健全生猪产业法律制度体系。加大执法监管力度，依法查处生猪养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节的违法违规行为。

《意见》要求，各省（区、市）人民政府对本地区稳定生猪生产、保障市场供应工作负总责，主要负责人是第一责任人。各地区、各有关部门要按照职责分工，加大工作力度，抓好工作落实。各省（区、市）要在今年年底前，将贯彻落实情况报国务院。

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中国农科院发布《规模化猪场复养技术要点》

新华社电 针对当前稳定和恢复生猪生产的迫切需求，中国农业科学院10日公开发布了《规模化猪场复养技术要点》，指导生猪养殖企业和养猪场户开展复养工作。

在当天中国农科院举行的非洲猪瘟防控与生猪复养技术推介会上，来自全国各地的48家规模化生猪养殖企业第一时间得到了这份技术要点。

据这项研究的组织者、中国农科院哈尔滨兽医研究所研究员仇华吉介绍，猪场复养是指猪场发生疫情后，通过清洗消毒等方法清除场内的病毒，并采取综合措施有效阻止病毒再次入场，重新引进生猪开始生产的过程。

中国农科院还同时发布了非洲猪瘟检测与论断技术要点、防控清洁消毒技术要点。这三份技术要点都已在中国农科院网站上公开发布。

另据记者在会上了解，哈尔滨兽医研究所在前期基因缺失疫苗自主研发工作的基础上，筛选出一株非洲猪瘟双基因缺失弱毒活疫苗，目前完成了实验室研究，突破了以原代骨髓巨噬细胞实现疫苗规模化生产的重大技术瓶颈，近期已向相关主管部门提出生物安全评价申请。