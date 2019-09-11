吃火锅，先涮菜还是先涮肉真的重要吗？

白露一过，就算是真正入秋了，温度一降，总让人想用温暖的食物治愈自己，火锅成为很多人的首选。跟常规的饭菜相比，火锅的一大妙处在于吃到的总是“刚刚出锅”的状态，从而获得最佳的风味和口感。

不过，所谓“菜红是非多”，关于吃火锅，也就有了各种各样的“讲究”“秘笈”甚至“禁忌”。比如先吃什么后吃什么，就有文章的标题是这样的：“吃火锅到底先涮肉还是先涮菜？这些顺序很重要，大多数人都吃错了……”

因为跟大多数人的吃法一样，所以看到这个标题我就知道自己“吃错了”。不过，对于吃饭，我从来认为“如何吃”远远不如“吃什么”重要。

先涮肉还是先涮菜，真的存在“对错”么？

“最先涮土豆和红薯”没有科学依据

文中说最先涮的应该是土豆和红薯，并且列出了三条理由：

第一 “淀粉能在肠胃里形成黏膜”从而“保护你的肠胃”。

第二 “大量的膳食纤维”“可以帮你少吸收点脂肪和胆固醇”。

第三 “淀粉类食物可以增强饱腹感”“非常适合减肥”。

这三条理由乍一看似乎能够自圆其说，但是呢：

第一条，吃饭的时候，不管是先吃还是后吃都会先进入胃里，然后再慢慢排空进入肠里。不管是淀粉、蔬菜还是肉类，最后都是要经过消化并且与肠壁接触才能够吸收的。如果淀粉在肠胃里形成的“黏膜”阻隔了其他食物与肠壁的接触，那还能吸收么？

第二条，根据营养成分数据里的数字，土豆的膳食纤维含量为0.7克/100克，红薯高一点，也只有1.6克/100克。膳食纤维固然对人体健康有诸多好处（除了“帮你少吸收点脂肪”纯粹是一厢情愿），但土豆和红薯实在算不上“含有大量膳食纤维”。膳食指南推荐人体每天摄入的膳食纤维为25克，哪怕是吃上几百克土豆和红薯（还想不想吃别的了？），摄入的膳食纤维也很有限。

第三条,“淀粉类食物可以增强饱腹感”，完全是“随口一说”。跟肉类相比，淀粉类的食物消化快，饱腹感低，反倒是不如瘦肉类食物有利于减肥。当然，多吃一些它们，有助于后面少吃一些肉和海鲜，对钱包更加友好倒是真的。

食材中涮出来的嘌呤大部分留在火锅汤中

然后，文章说接下来应该先涮蔬菜，这样可以“巧妙地避开嘌呤”。

这是可以自圆其说的。因为海鲜和肉类中确实有比较多嘌呤，在涮的过程中会跑到汤中，后来涮菜的时候就会被带到菜上。而先涮菜的话，汤中还没有嘌呤，等到涮肉的时候，嘌呤进入汤中也就不会被菜带走。

从数字上来说确实如此。但汤中的嘌呤毕竟只是来自于那些肉和海鲜，最后涮菜也只不过是菜上所沾的汤中带来一些，食材中涮出来的嘌呤大部分还是留在了汤中，摄入的只是一小部分。如果跟其他的烹饪方式相比——比如说蒸、炒、烤等等，大多数的嘌呤并没有机会离开食材，而会被吃掉。吃火锅的时候不管是先涮还是后涮，许多嘌呤还是留在了汤中没被吃掉，吃掉的嘌呤总量反而还会低一些。

这个“先涮什么后涮什么”的所谓“正确顺序”，是从“健康吃火锅”的角度出发的。且不说这么做是否真的“更健康”——反正所说的那些理由都没有多强的说服力，更重要的问题在于：为什么要吃火锅？

当然是为了吃得愉悦。如果在不太影响愉悦的基础上可以“更健康一些”，那尝试一下也没啥不好。但如果“更健康”这点都并不靠谱，却会大大影响美味，那么也就完全不值得去“讲究”了。

先涮菜可能会影响肉的味道

事实上，先涮肉还是先涮菜主要是对风味会产生影响。

先涮肉

涮肉的过程中会把嘌呤涮进汤里，除此之外涮进汤里的主要是蛋白质以及一些游离的氨基酸。总体而言，对于汤的风味不会有太坏的影响，甚至许多肉还会有好的影响。涮完肉再涮菜，对于肉和菜的风味都没有多大影响。

先涮菜

而先涮菜的话，很多蔬菜中都会有一些草酸、多酚、生物碱、维生素等进入汤中。这些物质往往有不好的味道，涮过蔬菜——尤其是绿色蔬菜的汤，再去涮肉的话，肉的味道实在是“大有不同”。

其实，吃火锅最大的“不健康因素”是涮什么、吃多少。只要控制好了食材的种类和量，先涮什么后涮什么，实在是不值得纠结——真正需要考虑的，可能只是先涮哪个后涮哪个能让所有的食材都好吃。

文/松鼠云无心