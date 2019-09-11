广州医科大学附属第五医院中医科卢璐博士解答说，中医是不赞成吃寒凉的或冷饮，因为孕期的肠胃对冷热刺激都很敏感，准妈妈们贪食冷饮会伤及脾胃，影响吸收和消化功能，甚至会引起胃肠道痉挛，出现剧烈腹痛的症状，严重者还会影响腹中胎儿的生长发育。

寒凉食物伤阳气

中医还认为，寒凉的东西会损害人体的阳气，而阳气是保护身体不受病邪侵袭的“盔甲”，如果准妈妈的体质本身就偏寒性或者属于阳虚体质，那么贪食冷饮会进一步降低准妈妈的免疫力，容易反复感冒，出现各种呼吸道症状。

据资料显示，广州荔湾区在2010年-2015年5年里，通过对1892名孕妇进行研究调查，阳虚体质者有435名，在各种偏颇体质中位居第一，其孕产期并发症和合并症的发生率高达23.68%。可见，阳虚体质的准妈妈们还是要远离冷饮。

注意节制能吃一点点

此外，现在很多雪糕的添加剂过多，脂肪含量和糖分都偏高，而孕妇在妊娠期间的激素水平发生了变化，过多的脂肪和糖分摄入会增加妊娠期糖代谢异常和脂代谢异常的风险，不但影响母体的身体健康，还会影响胎儿的生长发育，甚至增加分娩难度。

但并不是说碰都不能碰，其实上面说的都是过食、贪食冷饮的危害，只要孕妈们饮食时有所节制，注意适量适度，避免大口、空腹喝冷饮，同时注意饮食均衡，调养好身体，一般是不会有太大的影响。但如果本身体质偏虚或者血糖血脂偏高的准妈妈，还是请远离冷饮吧。（余燕红、王葳）