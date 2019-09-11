换季转凉,别把百日咳错当普通感冒

秋季天气明显转凉，当儿童出现流涕、打喷嚏、咳嗽等症状时，大部分家长会考虑也许是换季着凉，会给孩子吃一些感冒药和止咳药。但遇到久咳不止、晚上咳得尤其厉害时家长需注意，可能孩子并不是普通的感冒，而是得了百日咳。

据了解，百日咳是一种感染性非常强的传染病，它是由百日咳杆菌引起的急性呼吸道传染病，因为这种病如果不经过有效治疗，咳嗽症状可以持续2—3个月，所以被称为“百日咳”。

专家介绍，百日咳的潜伏期很长，平均为7天至10天，初期患儿会出现咳嗽、打喷嚏、流泪和乏力等症状，看着非常像感冒发烧，不同于普通感冒的是，百日咳的咳嗽声开始为单声干咳，之后咳嗽加剧。

浙江大学医学院附属儿童医院感染科主任陈英虎表示，百日咳由呼吸道飞沫传播，咳嗽、说话、打喷嚏时分泌物散布在空气中形成气溶胶，通过吸入传染。家庭内传播较为多见，一家常有多人咳嗽。5岁以下的儿童最容易感染百日咳，因为儿童的免疫系统尚未完善、抵抗力较差。

另外，由于母传抗体对百日咳没有保护作用，所以6个月以下的婴儿发病率较高，尤其是3个月以下的幼儿，患百日咳易发展为重症。百日咳最常见的并发症是肺炎、肺动脉高压、心衰、心跳骤停、百日咳脑病，1岁以下婴儿多见。

目前临床上，对百日咳的治疗以对症支持治疗、抗菌治疗为主。百日咳疫苗能大大降低该病的感染率，且降低了重症病例发生率，但却不能保证孩子获得终生免疫，百日咳抗体的保护作用随年龄增长会逐步下降。

陈英虎提到，虽然接种疫苗并不是一劳永逸的万全之策，但仍然是预防百日咳最直接最有效的方法。因此，建议父母按照预防接种的要求，定时为孩子接种疫苗。此外，百日咳发病后6周内都有传染性，以病初1周至3周最强，因此需控制传染源，家庭也应保持室内通风，若有人患病需戴口罩、勤洗手。