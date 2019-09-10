博鳌健康论坛2019年年会将于11月20日在海南博鳌举行

为深入贯彻党的十九大精神，落实国务院关于实施健康中国行动的意见，“博鳌健康产业发展论坛2019年年会”定于2019年11月20-23日在海南-博鳌亚洲论坛国际会议中心永久会址举办。

本届博鳌健康论坛年会是由全国工商联直属的全国工商联医药业商会、国家中医药管理局主管的当代中医药发展研究中心、国家卫健委主管的中国抗衰老促进会、国家科技部主管的中国国际科技促进会、海南省政府直管的博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局等单位共同主办。由博鳌健康产业发展论坛秘书处、博鳌亚洲论坛国际会议中心、海南博鳌亚论文化产业发展有限公司共同承办，由北京各省市驻京机构商务协会、中国老龄事业发展基金会华英援助基金、中关村银发健康科技创新研究中心、当代中医药发展研究中心关爱母婴健康工作委员会、四川省完美春天公益慈善促进会等单位共同协办。

在2019年9月8日举行的“博鳌健康产业发展论坛2019年年会-新闻发布会”上，国家卫生健康委员会、全国工商联医药业商会、当代中医药发展研究中心、中国抗衰老促进会、中国国际科技促进会等相关单位领导分别发言。会议由博鳌健康产业发展论坛执行秘书长顾开元主持。

新闻发布会上，博鳌健康产业发展论坛秘书长何建辉代表主办方介绍了本届年会的筹备情况，博鳌健康产业发展论坛2019年年会定于2019年11月20-23日在海南 博鳌亚洲论坛国际会议中心永久会址举行。本届年会的主题为：促进、融合、创新、共享，旨在寻求在《健康中国2030规划纲要》的指导下，促进健康养老、医疗管理、卫生政策、康养服务等领域的发展，并融合大健康相关领域，把博鳌健康论坛发展成为和谐共生、广泛交流的永久平台，共同推动大健康产业创新目标的实现，共享“中国梦、健康梦”。

何建辉介绍，本届年会根据大会主题，设定了新时代促进融合、医疗赋能、合作创新、资本助力、招商推介、健康共享等六大板块。除了开幕大会和主论坛外，设有20余个主题分论坛，全面阐释本届大会的主题，充分研讨健康养老、健康美容、健康保险、健康风控、健康母婴、膳食营养、农业发展、中医药种植、人工智能等相关议题。

此外，本届年会设定了“城市及园区招商推介会”专场，为省市县级政府和各地健康相关产业园区提供推介招商平台，促进区域大健康产业的繁荣，推动国民经济的可持续发展，为地域经济贡献力量。预计本届年会将有20余位健康相关城市市长，以及健康相关开发区(产业园区)负责人出席“博鳌健康论坛2019年年会-城市(园区)招商推介”专场。

据了解，本届年会还专设“资本助力健康产业、健康项目对接会议”，目前已经邀请了20余家金融资本机构负责人共同参会，对接产业及各渠道项目，共同推动解决城市融资、企业融资、项目融资的痛点，探讨卫生健康事业和大健康产业的发展之路。

另外本届年会将以会带展，以展促会，专设5000余平米的“贸易展览区”，为大健康相关城市、大健康相关企业搭建品牌推广、产品推介、合作洽谈、国际贸易的渠道，预计今年年会的博览会成交额将达到30亿元人民币。年会将有3000余家大健康相关企业、约7000余名参会代表出席，其中包括很多大健康产业的优秀企业代表、大健康产业上下游产业链以及跨界企业代表出席。其中包括百亿级企业代表，如修正药业集团、太极集团、扬子江药业、葵花药业集团、通化金马集团、浙江康恩贝集团、武汉同济集团、北京同仁堂集团等知名企业。

本届年会还将设定“医疗赋能及园区资源配套、旅居康养对接大会”，届时将有20余位全国知名医院院长及数百位全国各医院代表出席活动。医疗赋能大会的举办旨在缩小不同地域之间的医疗差异和康养水平，包括医疗品牌输出、专家多点会诊、技术支持、医疗绿色通道、远程会诊、全民健康管理等方面的赋能，为了实现共享健康成果，更好的为医疗健康产业服务，为人民健康服务贡献力量。为积极落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，解决实践中存在的突出问题，确保如期全面打赢扶贫攻坚战，年会同期还将举办“健康扶贫分论坛”。

海南省是世界闻名的健康岛、长寿岛，也是国务院命名的国际旅游岛，还是中国唯一的省级经济特区，最近又成为“健康中国”的改革先行区。“博鳌健康论坛”在海南博鳌举办，得到了海南省各界的高度重视，海南省人民政府直管的“博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局”作为本论坛的主办单位之一，让博鳌健康论坛能充分享受到海南省所拥有的特区政策和先行先试的各种举措，为论坛会员和与会代表提供各种利好政策信息，同时也为“博鳌健康论坛”的不断发展打下坚实的基础。